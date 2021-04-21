Польша начинает отменять локдаун
- 21.04.2021, 17:23
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Уже с 22 апреля начнут работать салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.
Польша начинает отменять локдаун, введенный из-за коронавируса, будет делать это в соответствии с региональным принципом снятия ограничений. Об этом сайту Charter97.org стало известно из заявления министра здравоохранения Польши Адама Недзельского.
В регионах, где нет тяжелой ситуации с COVID-19, ученики с первого по третий классы будут учиться по гибридной форме.
Уже с 22 апреля начнут работать салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.
В Польше коронавирусом заразились 2 718 493 человека, умерли 63 473 пациента. За последние сутки выявили 13 922 случая.