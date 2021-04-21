Великобритания расширит «санкции Магнитского» для борьбы с отмыванием денег из России 21.04.2021, 17:47

Министр иностранных Доминик Рааб выступил в парламенте Соединенного Королевства.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте Соединенного Королевства 20 апреля, сообщил, что Британия расширит действие «акта Магнитского» для борьбы с отмыванием российских денег внутри страны, сообщает «Гордон».

Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Комментарий Рааба последовал за критикой парламентариев.

В частности, депутат от Лейбористской партии Лиза Нэнди говорила, что «половина всех отмытых из России денег» проходит через Великобританию, и обвинила правительство в бездействии во время наращивания Россией военного присутствия у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Другой депутат от Лейбористской партии – экс-министр труда Крис Брайант – спросил, почему потребовалось «столько лет», чтобы выяснить, что полиция Чехии разыскивает Александра Петрова и Руслана Боширова – двух граждан РФ, чьи паспортные данные совпадают с именами российских граждан, подозреваемых в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Что мы будем делать, чтобы убедиться, что убийцы, находящиеся на зарплате Путина, не ходят по всем столицам Европы?» – спросил Брайант.

Рааб ответил, что Великобритания может использовать «акт Магнитского» «как средство борьбы с нарушениями прав человека», и эти санкции «в такой же мере» могут применяться в отношении «грязных денег».

«Я уже дал понять, что в ближайшее время мы расширим «санкции Магнитского», чтобы охватить это», – добавил он.

Кроме того, Рааб рассказал, что МИД Великобритании имеет «значительные опасения по поводу недавнего наращивания российских военных сил на границе Украины» и что Соединенное Королевство работает со своими союзниками «над деэскалацией ситуации».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».