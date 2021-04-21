В Орше застрелился подполковник милиции 21.04.2021, 18:34

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иллюстрационное Фото

Милиционер застрелился в служебном кабинете.

УСК по Витебской области проводит проверку по факту гибели сотрудника Оршанского РУВД, тело которого обнаружено в служебном кабинете, сообщает БелТА.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд необходимых экспертных исследований.

Как сообщают независимые телеграм-каналы, застрелился подполковник милиции Ковальчук Руслан Владимирович — начальник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД. Происшествие произошло сегодня около 12:00.

На место прибыли начальник УВД Витебского облисполкома Любимов и министр внутренних дел Кубраков.

По информации от BYPOL, еще вчера Ковальчука видели жизнерадостным в кругу жены и детей, катающихся на велосипедах. Утром 21.04.2021 он принял участие в занятиях по физической подготовке, получил табельное оружие, не проявив никаких странностей в поведении. Впоследствии был обнаружен подчиненным, который зашел уточнить рабочую информацию. Выстрел практически никем не был услышан — его звук приняли за оброненный тубус с ключами, что может быть объяснено толщиной стен в здании РОВД и установленными двойными железными входными дверями в служебный кабинет Ковальчука.

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