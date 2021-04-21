Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории 10 21.04.2021, 19:03

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Фото: Ferrari

Специальную версию суперкара оснастили 830-сильным атмосферным двигателем V12.

Ferrari опубликовала первые фотографии и некоторые подробности о специальной модификации флагманского суперкара 812 Superfast под названием VS (Versione Speciale). Новинка получила самый мощный и высокооборотистый двигатель, который когда-либо устанавливали на дорожные автомобили итальянской марки, передает autonews.ru.

Модификация VS получила ряд внешних и технических изменений. К примеру, вместо традиционного заднего стекла установили особый алюминиевый обтекатель с массивными воздухозаборниками для оптимизации набегающего потока.

На капоте ради снижения массы появилась поперечная планка из углепластика. Кроме того, в целях облегчения конструкции из композитных материалов выполнили ряд элементов в салоне.

Фото: Ferrari

Отдача 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 составила 830 л.с. — на 30 сил мощнее мотора обычного 812 Superfast. Силовой агрегат может раскручиваться до 9500 об/мин, что на 1000 об/мин больше по сравнению с базовым суперкаром.

Фото: Ferrari

Динамические характеристики Ferrari 812 Superfast VS пока не названы. Стандартное купе способно ускоряться с места до первой «сотни» за 2,9 сек., а до 200 км/ч — за 7,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 км в час.

Все подробности о новом суперкаре Ferrari станут известны во время его премьеры, которая состоится 5 мая 2021 года.

Фото: Ferrari

Фото: Ferrari

Фото: Ferrari

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