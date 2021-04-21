Прихожане костела высадили 100 кустов сирени в память о медиках, погибших от коронавируса 21.04.2021, 19:37

фото: tut.by

Это жест благодарности всем медикам, которые уже год сражаются с пандемией.

В Минске высадили 100 кустов сирени в память о погибших во время пандемии коронавируса медиках. Это сделали еще в субботу прихожане костела Святого Роха, что недалеко от площади Победы, сообщает инстаграм храма.

В субботу, 17 апреля, во дворе костела Святой Троицы (Святого Роха) верующие высадили 100 кустов сирени.

Это жест благодарности всем медикам, которые уже год сражаются с пандемией коронавируса в нашей стране, поясняют в соцсетях костела.

фото: tut.by

«Верым у тое, што пройдзе час і водар квітнеючага бэзу будзе нагадваць усім жыхарам сталіцы пра тых герояў нашага часу, якія аддана і са шчырым сэрцам выратавалі тысячы жыццяў цаною асабістага жыцця», — написали прихожане.

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