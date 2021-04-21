Прихожане костела высадили 100 кустов сирени в память о медиках, погибших от коронавируса
- 21.04.2021, 19:37
Это жест благодарности всем медикам, которые уже год сражаются с пандемией.
В Минске высадили 100 кустов сирени в память о погибших во время пандемии коронавируса медиках. Это сделали еще в субботу прихожане костела Святого Роха, что недалеко от площади Победы, сообщает инстаграм храма.
В субботу, 17 апреля, во дворе костела Святой Троицы (Святого Роха) верующие высадили 100 кустов сирени.
Это жест благодарности всем медикам, которые уже год сражаются с пандемией коронавируса в нашей стране, поясняют в соцсетях костела.
«Верым у тое, што пройдзе час і водар квітнеючага бэзу будзе нагадваць усім жыхарам сталіцы пра тых герояў нашага часу, якія аддана і са шчырым сэрцам выратавалі тысячы жыццяў цаною асабістага жыцця», — написали прихожане.