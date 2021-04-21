Последний минский киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги 3 21.04.2021, 19:50

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фото: Koko.by

Этот киоск одним из последних оставался работать в Минске после того, как ушла вся сеть.

Киоск «Хутка Смачна» увезли с Немиги. Это был последний минский павильон сети.

Koko.by опубликовал фото, как с Немиги увозят последний киоск популярного ранее белорусского фастфуда «Хутка Смачна». Этот киоск одним из последних оставался работать в Минске после того, как ушла вся сеть. В 2018 году в таком же киоске «Хутка Смачна» на улице Якуба Коласа открылась шаурмичная.

Напомним, в 2017-м старые павильоны «Хутка Смачна» исчезли с привычных центральных мест в городе. Работать остались только два киоска поновее — на Немиге и на Якуба Коласа.

Начальник управления торговли и услуг столичной мэрии Нина Емельянова тогда рассказывала, что мини-кафе закрылись потому, что у компании СООО «Экспресс-сервис 91» закончились сроки действия договоров аренды земельных участков.

фото: Koko.by

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