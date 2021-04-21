Рогозин заявил о «колоссальной» нехватке денег в «Роскосмосе» 10 21.04.2021, 20:00

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фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Ранее стало известно, что РФ с 2025 года уходит с Международной космической станции.

Российская космонавтика вынуждена существовать в условиях «колоссальных» финансовых ограничений. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в рамках общего собрания членов РАН.

По его словам, финансирование космических исследований советское время не идет ни в какое сравнение с тем, что имеет «Роскосмос» сейчас.

«У нас есть колоссальные финансовые ограничения», - сказал Рогозин, добавив, что из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты.

На все космические миссии, которые интересны ученым, денег может не хватить, предупредил он: «Исследования Луны, полет на Марс, миссия по Венере - надо выбирать не из того, что хочется, а из того, что крайне необходимо для страны для престижа государства и понимания фундаментального развития науки».

Глава «Роскосмоса» также добавил, что ни в коем случае не следует участвовать в «чемпионатах и соревнованиях», где России изначально уготованы вторые или третьи призовые места.

По данным Минфина, в 2021 году на госпрограмму «космическая деятельность» в федеральном бюджете заложено 250,4 млрд рублей - в 7 раз меньше, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,745 трлн рублей), в 10 раз меньше, чем стоит «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (2,5 трлн рублей), и в 13 раз меньше суммы, которая выделяется на армию и производство оружия (3,32 трлн рублей).

По сравнению с 2020 годом космические расходы урезаны на 20 млрд рублей, или 7,5%.

Напомним, ранее стало известно, что Россия с 2025 года уходит с Международной космической станции после серии аварий в в модуле «Заря», который страдает от хронической утечки воздуха и периодических поломок кислородной установки и кондиционера.

Сейчас власти прорабатывают проект собственной независимой космической станции. Предварительный срок строительства - к 2030 году, а стоимость оценивается в 5-6 млрд долларов.

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