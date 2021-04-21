Мама убитого лукашистами Александра Вихора: Он лежал в судорогах, а милиционеры снимали и сопровождали издевательскими комментариями 8 21.04.2021, 20:02

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фото: svaboda.org

Матери Александра Вихора показали снятое милицией видео, как умирал ее сын.

Светлана Вихор, мать 25-летнего гомельчанина Александра Вихора, который в августе 2020-го умер после задержания милицией, ознакомилась с материалами проверки, которую проводил Следственный комитет. Делать копии и снимки не разрешили, поэтому женщина в течение месяца переписывала шесть томов дела от руки. Светлана Вихор рассказала «Радио Свобода» о нестыковках в проверке, которые она заметила.

О смерти в Гомеле 25-летнего задержанного стало известно 12 августа 2020-го. Александра Вихора привезли в больницу, но врачи спасти жизнь не смогли. У него были проблемы с сердцем, в автозаке ему стало плохо. На теле парня нашли следы побоев, у него были сломаны ребра.

В феврале 2021-го Следственный комитет заявил, что уголовное дело возбуждать не будут. Причиной смерти Вихора признали якобы внезапное обострение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Матери Александра Вихора показали снятое милицией видео, как умирал ее сын. Оно есть в материалах проверки.

«Это самое жуткое видео в моей жизни — видеть, как умирает твой сын, — говорит женщина. — Он сидел в наручниках на бетонном полу, у него были судороги, конвульсии... Он смотрел на милиционеров и думал, что вокруг него — люди, которые помогут ему. Он потом лежал на полу в судорогах, а они снимали видео и сопровождали его издевательскими комментариями».

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