Экономист: Если сбережения в банке в белорусских рублях – они могут обесцениться 4 21.04.2021, 20:25

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Во времена перемен лучше не очень надеяться на банки и депозиты.

Нацбанк совместно с правительством страны в случае угрозы экономической безопасности Беларуси получили право вводить валютные ограничения. Экономисты напоминают, что на самом деле и раньше, несмотря на отсутствие соответствующего законодательства, руководство страны вводило жесткие ограничения на валютном рынке, передает «Белсат».

После подписания указов Тараканом меняются некоторые моменты, касающиеся валютного регулирования и валютного контроля. Одной из главных новинок является возможность введения Национальным банком вместе с правительством на срок не более одного года валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы. Но, несмотря на то, что соответствующее законодательство появилось только сейчас, руководство страны и ранее вводило жесткие ограничения на валютном рынке.

В Беларуси который месяц наблюдается сокращение золотовалютных резервов. Инфляция превысила прогнозируемые пределы Нацбанка. Курс рубля колеблется и в апреле обновил исторический рекорд. Все это свидетельствует о негативных моментах в экономике.

«Наша экономика сейчас в кризисе, ведь экономики без инвестиций не бывает. А в такие времена рассчитывать на инвестиции, тем более иностранные, не приходится. А если нет инвестиций, невозможно сохранить уровень производства на том уровне, который имеем на сегодняшний день. То, что в правительстве говорят о государственных инвестициях, – это на самом деле только печатание денег. Эта мера не даст новых технологий, не увеличит ВВП», – говорит экономист Лев Марголин.

Экономист Лев Марголин высказывает мнение, что власти понимают такие настроения людей. Это и отражено в новом законодательстве.

«Да, документы готовились раньше, но именно сейчас они вылились в соответствующий указ Лукашенко. Я думаю, что это сделано не зря, что указ начнет действовать не сегодня, а через три месяца. Это рассчитано на то, что у людей возникнут страхи и негативные ожидания, а через три месяца они якобы исчезнут. Но пусть страхи и исчезнут, а вот у Нацбанка появится реальная возможность в любой момент ввести эти ограничения. А я думаю, что Нацбанк введет ограничения, ситуация развивается таким образом, что много негативных моментов сейчас ведут к этому. Во времена перемен лучше не очень надеяться на банки, депозиты. Если сбережения в банке в рублях – они могут обесцениться, а валютные – могут быть введены ограничения до года и нельзя будет забрать свои деньги», – подытоживает Лев Марголин.

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