закрыть
21 апреля 2021, среда, 21:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Чехии поставил России ультиматум

3
  • 21.04.2021, 20:36
  • 6,078
МИД Чехии поставил России ультиматум

У Москвы есть время до 12:00 четверга.

Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не выполнит выдвинутые ей условия.

Об этом, как сообщает издание iDNES, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.

«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — сказал Кулханек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Байки из погреба
Байки из погреба Ирина Халип, «Новая газета»
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип