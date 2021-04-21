МИД Чехии поставил России ультиматум 3 21.04.2021, 20:36

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У Москвы есть время до 12:00 четверга.

Чехия сравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к 12:00 четверга, 22 апреля, Москва не выполнит выдвинутые ей условия.

Об этом, как сообщает издание iDNES, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, рассказывая об итогах вызова в МИД посла России Александра Змеевского.

«Российская Федерация должна до полудня завтрашнего дня разрешить возвращение всех высланных дипломатов в чешское посольство в Москве», — сказал Кулханек.

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