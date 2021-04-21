Цены на нефть падают 1 21.04.2021, 22:39

Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду.

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снижаются на фоне новостей о росте запасов сырья в США и ухудшении ситуации с коронавирусом в некоторых странах. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 21 апреля, передает korrespondent.net.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,51 (2,27%) – до $65,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $1,58 (2,52%) – до $61,09 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,97 в пользу Brent.

Ранее в среду стало известно, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США неожиданно выросли на 0,6 млн баррелей, или на 0,1%, и достигли 493 млн. Об этом сообщило управленик энергетической информации минэнерго США.

При этом аналитики рынка ожидали, наоборот, снижения показателя на 2,9 млн баррелей, до 489,54 млн.

Кроме того, давление на котировки оказывают опасения вокруг спроса на сырье в условиях распространения коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.

Напомним, на прошлой неделе нефть активно дорожала на фоне сильной экономической статистики из США и Китая. Тогда цена Brent превышала $67 за баррель.

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