«Грабеж среди белого дня»: что происходит с пенсиями белорусов? 5 22.04.2021, 7:33

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фото: tut.by

Реформы после смены власти повысят пенсию до уровня Польши и стран Балтии.

В 2020 году реальные пенсии падали 8 месяцев из 12. При этом заметно выросли цены на многие товары и услуги. Почему это происходит? На вопросы сайта Charter97.org отвечает экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

– Происходит это по понятным экономическим причинам. Идет инфляция, безудержный рост цен и при этом не повышается уровень доходов работников, а также пенсии. Беларусь находится в первых местах в рейтингах по инфляции среди постсоветских республик. Власти не компенсируют эти последствия в полной мере.

Примерно во второй половине года обычно принимается указ о повышении размера пенсии на 5%. Насколько я знаю, эти 5% берутся из расчета прожиточного минимума, то есть, получается, что это совсем незначительные суммы, в районе 10-15 рублей. Такое повышение не может улучшить положение пенсионеров.

– Недавно пенсионерка из Барановичей рассказала, что «на одну пенсию приходилось бы выживать». Как вы оцениваете возможности и положение белорусских сеньоров?

– Я бы оценил, как очень тяжелое положение. Большинство пенсионеров получают где-то 300-450 рублей, правда, есть государственные служащие, военные, которые получают пенсию в несколько раз больше. Они получают свои пенсии как бы за службу государству прямо из бюджета, через свои министерства и ведомства.

Большая часть белорусских пенсионеров обеспечивается через Фонд социальной защиты населения. Однако, в нем каждый раз недостаточно средств для выплаты пенсий и разных пособий. Связано это с объективными причинами, потому что многие предприятия не получают прибыли и не могут делать соответствующие отчисления, поэтому фонд приходится постоянно дотировать.

Насколько я знаю, в 2020 году дотации составили около 2 миллиардов рублей, а на 2021 год было запланировано 1.8 миллиарда рублей. Это очень большие суммы, но, тем не менее, они не позволяют восполнить недостаток средств, которые предназначены для выплаты пенсий. Поэтому на эти мизерные пенсии, 150-200 долларов, прожить очень сложно. Приходится отказывать себе во всем.

Я могу сказать на своем примере, любой поход в магазин – это 30-50 рублей, а ведь пенсионеры должны еще заплатить за коммунальные расходы, условно говоря, в районе 50 рублей, а то и больше. Что у них остается? На лекарство тоже нужны деньги. Это очень скромное, я бы даже сказал, нищенское существование большинства пенсионеров.

– Долги предприятий и учреждений по налогам и соцстрахованию в Беларуси вышли на максимум. А ведь из отчислений в ФСЗН работающих граждан формируются пенсии пожилых людей. К чему может привести такая динамика с долгами?

– Это очень угрожающая тенденция, которая усиливается. Предприятий, которые не получают достаточную прибыль или вообще являются убыточными, становится больше. Тем не менее с них не снимают обязательство платить 33% от заработка в ФСЗН. Сейчас многие предприятия не справляются с этой обязанностью.

Сегодня наши пенсионеры находятся под постоянной угрозой, что им не хватит сумм для выплаты пенсии. Само государство получается банкрот, которое погрязло в долгах перед другими странами, тоже самое и с нашими предприятиями. Это говорит о необходимости коренной реформы белорусской экономики. В противном случае пенсионеры могут остаться без пенсии.

– В СМИ все чаще поступают сообщения о задержке пенсий и пособий в разных городах. Можно ли это говорить о том, что у властей появились серьезные проблемы с выполнением социальных обязательств перед гражданами?

– Это может быть одной из причин задержки выплаты пенсий, потому что выплаты проводятся в райцентрах, а до них сначала нужно довести соответствующие суммы средств, которые потом перечисляют населению. Если нужные суммы не находят сразу, то расчет с пенсионерами откладывают. Можно сказать, что это следствие нарастающих проблем. Такое действительно имеет место.

– Какая пенсионная система нужна Беларуси, чтобы отработавший всю жизнь человек был уверен в достойной старости?

– Я являюсь одним из разработчиков концепции пенсионной реформы. Мы собираемся обсудить изменения на заседании ЦК Белорусской социал-демократической партии Грамада, чтобы применить их на практику. Основа реформы – необходимость повысить размеры пенсии и трудовой стаж. Скорее всего, возраст выхода на пенсию останется прежним, который установил Лукашенко в 2015 году.

На мой взгляд, необходимо прекратить эти грабительные вычеты из пенсии, которые сейчас проводятся под видом так называемого понижающего коэффициента. Когда человек работает и его пенсия превышает средний уровень, то власть забирает достаточно значительную часть. Например, я вышел на пенсию в прошлом году, условно говоря, мне полагается свыше 600 рублей, но власти вычитывают 150 рублей. Это получается грабеж среди белого дня. Кроме того, пенсионерам необходимо платить взносы в ФСЗН, хотя у них уже есть пенсия. Рабочий стаж не пересчитывается, когда человек продолжает работать. Это обман населения.

Необходимо выровнять пенсии, которые получают белорусы. Большинство получают из «общака», если можно так сказать, а госслужащие получают в несколько раз больше, прямиком из бюджета. Я считаю, что надо подравнять размеры выплачиваемых пенсий, то есть повысить минимум и средний уровень. В то же время ограничить безмерные пенсии, которые получают некоторые представители власти. Депутаты получают 60-70% от их зарплат. Представьте, с зарплатой в 3 тысячи рублей их пенсия превышает полторы тысячи. Я считаю, что это слишком много и необоснованно.

На мой взгляд, необходимо переходить на накопительную пенсию, которую должны наряду с основной пенсией создавать вместе – работник и наниматель. Получается, что минимальная или средняя пенсия гарантируется от государства, в зависимости от проработанного времени, и есть возможность откладывать деньги в какие-то специальные фонды для дополнительного обеспечения. Условно говоря, 10% платит работник и столько же работодатель. Это могло бы существенно повысить пенсии.

Благодаря чему можно поднять пенсии в Беларуси? Как минимум можно попытаться повысить пенсии до 700-800 рублей за счет сокращения расходов на вооружение, армию и силовой блок. Более того, требуется сделать доходы государства более прозрачными. Учесть, что лежит во внебюджетных и в других резервных фондах. Люди не знают и не догадываются, сколько там лежит. В более прозрачной финансовой структуре можно будет судить о количестве доходов и как их распределять.

Во всяком случае такие наработки в Белорусской социал-демократической партии Грамада сделаны. В ближайшее время на заседании ЦК мы будем повторно обсуждать эту концепцию. Потом она будет обнародована для всеобщего пользования. Но это все это предполагается осуществить при изменении общественно-политической обстановки в стране. Сейчас это невозможно, но мы уверены, что размеры пенсии у абсолютного большинства пенсионеров должны быть повышены.

Мы должны стремиться к тому, чтобы пенсии белорусов со временем, а желательно как можно скорее равнялись пенсиям, которые получают Европейские страны, в том числе наши соседи – Польша и страны Балтии. Это вполне реально, если ситуация в стране изменится к лучшему.

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