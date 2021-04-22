Медики выяснили происхождение одной из самых опасных мутаций COVID-19 2 22.04.2021, 7:43

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Она попала в человеческую популяцию не спонтанно.

Биологи из Шанхая сообщают, что животные, которые подвержены SARS-CoV-2 могли способствовать попаданию британского штамма коронавируса в человеческую популяцию.

Соответсвующее исследование было опубликовано в bioRxiv.

«Наши расчеты показывают, что эти варианты коронавируса не могли попасть в человеческую популяцию спонтанно. Скорее всего, их «предок» приобрел ключевые мутации еще в то время, когда циркулировал среди собак, норок или кошек. Однако мы не исключаем, что эти первичные штаммы британского SARS-CoV-2 просто ускользнули от внимания медиков», — пишут исследователи.

Ученые провели эксперименты при помощи 454 443 гена SARS-CoV-2 и 14 427 полногеномных последовательностей, собранных по всему миру. Результаты исследования не подтвердили более раннюю форму британского штамма в вирусных образцах от людей.

После этого они расширили исследования, включив туда животных, результаты показали некоторые ранние формы B.1.1.7 у собак, включая образцы, взятые еще в июле 2020 года в США.

О выявлении британского штамма Covid-19 еще в декабре 2020 года заявил британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок. Британский штамм называют более смертоносным и опасным, ведь он оказался более заразным, чем известные ранее штаммы. Подтверждение этому вышло в журнале British Medical Journal. Ученые доказали, что смертность от него выше на 64%, чем у предыдущих вариантов.

В первой опубликованной расшифровке анализа нового штамма указано, что он имеет изменения примерно в 17 важных характеристиках. Кроме того, изменения касаются шиповидного белка. Это влияет на способность вируса проникать в клетки.

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