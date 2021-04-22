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Горисполком «объяснил» пропажу воды в значительной части Минска

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  • 22.04.2021, 7:46
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Горисполком «объяснил» пропажу воды в значительной части Минска

В коммунальном коллапсе нашли «крайних».

Минские власти опубликовали официальное сообщение об аварии с водой в Минске:

«Водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, но на это также потребуется какое-то время.

В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию о локациях разместят на сайте «Минскводоканал».

По информации предприятия предполагаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода».

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