Горисполком «объяснил» пропажу воды в значительной части Минска

Горисполком «объяснил» пропажу воды в значительной части Минска3
- 22.04.2021, 7:46
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В коммунальном коллапсе нашли «крайних».
Минские власти опубликовали официальное сообщение об аварии с водой в Минске:
«Водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок столицы. Сейчас на месте работают аварийные бригады. Ожидается, что повреждение локализуют до 22.40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать, но на это также потребуется какое-то время.
В пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию о локациях разместят на сайте «Минскводоканал».
По информации предприятия предполагаемое последствие аварии — временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую «Минскводоканала». Специалисты отреагируют на такие сигналы и выполнят промывку сетей водопровода».