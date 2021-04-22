Слабый Путин 4 Александр Коваленко, «Одесский курьер»

22.04.2021, 8:04

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фото: ap

Послание главы Кремля поставило российскую пропаганду в неловкое положение.

Вчерашнее послание президента России Владимира Путина многих российских журналистов, экспертов, политологов или, проще говоря, пропагандистов, поставило в очень неловкое положение. Я бы даже сказал, тотальный нейронный ступор.

Дело в том, что пропагандистский пул, который напрямую либо опосредованно относится к МО РФ, а так же информационному отделу ГУ ГШ ВС РФ, с начала 2021 года на всех уровнях навязывал идею признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а так же принятия их в состав России. Параллельно создавались десятки информационных поводов, которые бы оправдывали очередное вторжение российских оккупационных войск на территорию Украины.

То есть, фактически, российскую общественность, через медиа-ресурсы, массово готовили к достаточно воинственному и бескомпромиссному выступлению президента, которого вживую последний год не так уж и часто показывали.

В итоге, к трибуне вышел покашливающий "лидер" нации, чрезмерно пружинящий всеми членами тела, что говорило о его крайней нервозности и, стал рассказывать о повышении выплат семьям со школьниками и будущими первоклассниками до 10 тысяч рублей на ребенка… А беременных оказавшихся в сложных условиях порадовал обещанием выплат по 6 350 руб в месяц.

Собственно сплошная социальная забота о слабых слоях населения и прочее, не заслуживающее внимания представителей страны-оккупанта, непотребство. А как же Донбасс? А как же Украина? И главное – мировая капиталистическая угроза, нависшая над Российской Федерацией, которой ежедневно пугают среднестатистических обывателей средней полосы России?

По сути, послание президента России оказалось очень слабым и разочаровывающим группу войны. Или, на самом деле не все так однозначно?

Если предположить, что Владимир Путин намеренно абстрагировался от проблематики оккупированных территорий, то объяснение тому может быть одно. Президент России не намерен этот конфликт возобновлять до состояния горячей фазы, аналога 2014 года. Не намерен, поскольку в его ближайшем окружении, помимо группы войны, главным лоббистом которой является Сергей Шойгу, присутствуют и представители группы мира. Но, не стоит воспринимать группу мира уж больно оптимистично и дружелюбно, отнюдь.

В группу мира входят кланы из состава ФСБ и СВР, которым не нужен горячий конфликт на Донбассе, а исключительно медленно тлеющая метастаза "русского мира", на которой можно продолжать пилить бюджетные средства не просто годами – десятилетиями. А вот горячая фаза конфронтации может эти планы резко поменять не на пользу "группы мира", ведь любое бравурное наступление имеет риск завершиться тотальным разгромом и позорным отступлением. И как следствие – потерей дойной метастазы.

Кроме того, возобновление горячей фазы конфронтации вновь вернет моду на введение против России регулярных санкций, что лишь усугубит положение более-менее приспособившихся в эпоху ограничений элит.

Собственно, что же, выходит своим слабым выступлением Владимир Путин показал свою слабость и нежелание идти на поводу группы войны? Если да, то в определенном смысле он подписал себе приговор, ведь, как известно, в России президенты демонстрирующие слабость долго у власти не остаются.

С другой стороны, прошедшие года показали, что зачастую то, что говорит и делает напоказ Путин, в действительности не вяжется с тем, что делают его непосредственные подчиненные. Иными словами, выступление Владимира Путина не должно снижать градус бдительности, ведь вся эта социальная нега могла представлять собой не более чем пропагандистскую разыгровку в стиле страны, которая заботится о своем населении, о его процветании и благополучии. Но, неожиданно возникнут некие обстоятельства, которые заставят эту страну отвлечься от беременных и школьников и начать, с "неохотой" воевать.

Но, все равно, без признания непризнанных республик и включения их в свой состав. Удел метастаз "русского мира" не быть частью России, а позволять ей реализовывать свои реваншистские амбиции.

А потому – расслабляться рано, все может только начинаться.

Александр Коваленко, «Одесский курьер»

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