Ученые нашли в Британии уникальное золотое кольцо эпохи Стюартов 22.04.2021, 8:13

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иллюстрационное фото

Археологи назвали артефакт чрезвычайно ценным.

Золотому кольцу с хрусталем, которое эксперты признали сокровищем, около 350 лет. Обнаружил старинный артефакт с помощью металлоискателя археолог-любитель Ли Морган, сообщает «Вокруг Света. Украина».

Найденное на юге острова кольцо историки и археологи назвали чрезвычайно ценным. Эллисон Фокс из организации «Национальное наследие острова Мэн» (MNH) отметила, что украшение с выгравированными инициалами JD, принадлежало знатной особе.

По ее словам, кольцо может быть связано с семьей Джеймса Стэнли, графа Дерби, которая проживала на острове более 300 лет назад.

А поскольку он подписывался как Джей Дерби, то инициалы JD на кольце вполне могут принадлежать ему.

Однако граф вряд ли носил украшение при жизни. Эксперты считают, что кольцо было траурным атрибутом.

Они предположили, что после смерти графа его жена Шарлотта, леди Дерби, могла заказать это ювелирное изделие в память о супруге.

Известно также, что траурные кольца с инициалами умершего человека иногда раздавались на похоронах.

Артефакт будет экспонироваться в средневековой галерее Музея острова Мэн.

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