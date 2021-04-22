«Осталось сделать заключительный и решающий шаг» 22.04.2021, 8:29

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фото: reuters

дмитрий федосенко

Власть сама пожирает себя изнутри.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением одного из своих подписчиков:

— Наша страна все еще оккупирована теми, кто обслуживает комплексы и извращения шкловского пенсионера - силовиками и чиновниками, что по своей тупости повелись на приказ пойти против совести, закона и народа.

Единственной возможной формой удержания власти узкой чиновничье-силовой шайки над подавляющим большинством является концлагерь. И поначалу они действительно думали, что сумеют отгрохать такой концлагерь с выгодой для себя.

Друзья, концлагерные порядки затронут всех! Отсидеться не получится. Даже прикорытников и слабовиков это коснется.

Чиновники и прежде бесхребетные, сейчас в присутствии своего фюрера боятся даже пикнуть.

Лукашеску – банкрот не только в политическом, но и в экономическом смысле, и все сюжеты про доплаты и бонусы силовикам и чиновникам, что проскакивали в августе-сентябре, себя исчерпали. Как и бюдждет. Теперь режим мотивирует их только страхом.

Мы – простой народ Беларуси, кто в концлагерь не пойдет и построить его не даст. Протест становится нашим образом жизни, и каждый встраивает в нее какие-то задачи по плечу: информационные, экономические, "БОП".

Слабовики и прикорытное стадо все сильнее подозревают друг друга. А мы демонстрируем необычайную солидарность и учимся объединяться для коллективного действия.

Они – изгои, прячущие свои лица. А среди нас все больше настоящих национальных героев. И героями становятся даже рядовые врачи, шахтеры или преподаватели.

Власть сама себя пожирает изнутри.

Они - банальные трусы, загнавшие себя своей трусостью или тупостью в ситуацию, из которой нет хороших исходов.

Мы непременно победим, но даже сейчас, пока этого не произошло, спросите себя: кто из нас свободнее?

Сейчас нам осталось сделать заключительный и решающий шаг - забастовку.

Друзья, сейчас как никогда можно все изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы – граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, и журналисты, – можем все вместе уничтожить диктатора и его подельников.

Все в наших руках!

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