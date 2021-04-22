Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям трех районов не пить водопроводную воду 1 22.04.2021, 8:31

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иллюстрационное фото

Проводится лабораторный анализ ее состава.

Санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.

Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах Минска.

— До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду, — заявила главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак.

Напомним, авария на трубопроводе произошла вечером в среду 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

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