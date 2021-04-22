«Подтопило два административных здания» 22.04.2021, 9:19

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Как прошла ночь в Чижовке, где прорвало трубопровод.

Вчера вечером в Чижовке произошла большая авария водоканала — там лопнул крупный трубопровод диаметром 1000 мм. Все случилось в районе одной из стройплощадок столицы. Кроме того, возле ТЦ Green был поврежден и подземный газопровод среднего давления диаметром 63 мм. На месте работает аварийная бригада УП «Мингаз».

Корреспонденты Onliner побывали на месте происшествия.

Людей с сигаретами отгоняют подальше

Один из подъездов к Green в настоящее время перекрыт: там стоят машины с мигалками и направляют автомобили в объезд. Часть парковки огорожена лентой, работают сотрудники МЧС и «Мингаза». Людей с сигаретами отгоняют подальше. Возле входа в Green стоит молодежь из Серебрянки, которая приехала посмотреть, «куда уходит вода, которая не дошла до нашего дома».

— На месте, где произошел прорыв трубы, сейчас строят паркинг. Возможно, с этим связано. Я вот привезла 30 литров воды своим соседям, потому что непонятно, когда чистая вода появится в трубах. Полчаса пыталась дозвониться в «Водоканал», была 240-я в очереди. Там мне ответили, что к утру все починят. Но я сомневаюсь, что так быстро все устранят, потому что масштаб аварии выглядит внушительным, — рассказала нам Ксения, которая недавно получила ключи в одной из близлежащих новостроек.

Воды на паркинге стало меньше. Сразу после аварии затопило по щиколотку.

Подтопило два административных здания

На место происшествия прибыл заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович и директор УП «Минскводоканал» Федор Римашевский. Как нам рассказали на месте, газ и воду уже перекрыли. О сроках ликвидации последствий аварии конкретики нет. Но даже после того, как все будет налажено, не исключено, что какое-то время из кранов будет идти грязная вода (возможно, это коснется только части потребителей).

На месте работает оперативный штаб ликвидации ЧС. Бригады откачивают воду из двух близлежащих зданий: их подтопило. Это административные здания.

МЧС прибыло за 5 минут

В одном из подтопленных зданий расположена автомойка, административные помещения и склады. Мужчина по имени Абубакара, являющийся владельцем этого комплекса, рассказал корреспонденту Onliner, что, как только случился потоп, сразу же вызвали МЧС. Спасатели приехали очень быстро, буквально через 5 минут. Во многом благодаря этому ущерб, нанесенный зданию, не такой сильный. На момент прибытия МЧС в здании было полметра воды. Бизнесмен известил всех своих арендаторов, чтобы те постарались прибыть в здание и поднять повыше ценные вещи и документы. Часть имущества удалось спасти. Пока масштаб ущерба оценить сложно: воду еще откачивают.

Очередей у цистерн уже нет

Подвоз воды пока организован только возле больниц (ул. Кижеватова, 60, ул. Уборевича, 73, ул. Кижеватова, 60/1, ул. Корженевского, 4, ул. Черниговская, 46). После полуночи людей у цистерн уже не было. Но утром ситуация может измениться, если проблему с водой к этому моменту решить не успеют.

Повреждение водопровода локализовано

В 0:15 повреждение водопровода полностью локализовано, водоснабжение в пострадавших районах восстанавливается и будет обеспечено ориентировочно в 01:30. На месте работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, аварийные бригады УП «Минскводоканал», УП «Мингаз».

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