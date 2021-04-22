В Израиле медики сделали революционное открытие в борьбе с перееданием 22.04.2021, 9:27

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Стал известен механизм действия главного «выключателя» голода.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме и Института науки Вейцмана в сотрудничестве со своими британскими коллегами из Лондонского университета королевы Марии сделали революционное открытие в борьбе с ожирением.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно пресс-релизу, в ходе исследования ученые выяснили, что «механизм действия главного выключателя голода находится в мозге». По их словам, этим «переключателем» является рецептор меланокортина 4 (или сокращенно MC4).

Они добавили, что «переключение» также может быть вызвано лекарством, которое можно использовать для лечения ожирения, под названием сетмеланотид.

Сообщается, что MC4 отправляет команды нашему телу, которые заставляют нас чувствовать себя сытыми, устраняя наше желание потреблять больше еды в течение определенного времени. Любые мутации в мозге, вызывающие неактивность MC4, заставят нас потреблять больше еды, чем рекомендуется в день.

Ученым удалось выделить определенное количество чистого рецептора MC4 из клеточных мембран.

3D-рендеринг MC4 показал, что попадание лекарства вызывает структурные изменения в рецепторе, которые инициируют сигналы через нейроны, которые могут предотвратить чувство голода.

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