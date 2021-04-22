Жена погибшего в Орше подполковника милиции: Он просился уйти с этой должности
- 22.04.2021, 9:41
Супруга офицера не понимает, что произошло.
Тело начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД, подполковника милиции Руслана Ковальчука было найдено в его кабинете 21 апреля. По информации некоторых интернет-источников, милиционер застрелился.
«Он просился уйти с этой должности... «Пожалуйста... Освободите меня от этой должности», — сообщила «Еврорадио» супруга погибшего милиционера Татьяна Ковальчук.
«Я не понимаю, что происходит, что произошло. Меня к нему не пускают. Я его утром видела. Он отвел детей в школу. Было все хорошо... Были, как всегда, проблемы на работе. Но я не понимаю, что могло сподвигнуть», — плачет в трубку супруга Руслана.
«Еврорадио»: Вашего мужа нашли застреленным?
Татьяна Ковальчук: Да.
В семье милиционера остались двое маленьких детей.