Жена погибшего в Орше подполковника милиции: Он просился уйти с этой должности 22.04.2021, 9:41

Руслан и Татьяна Ковальчуки / "Одноклассники"

Супруга офицера не понимает, что произошло.

Тело начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД, подполковника милиции Руслана Ковальчука было найдено в его кабинете 21 апреля. По информации некоторых интернет-источников, милиционер застрелился.

«Он просился уйти с этой должности... «Пожалуйста... Освободите меня от этой должности», — сообщила «Еврорадио» супруга погибшего милиционера Татьяна Ковальчук.

«Я не понимаю, что происходит, что произошло. Меня к нему не пускают. Я его утром видела. Он отвел детей в школу. Было все хорошо... Были, как всегда, проблемы на работе. Но я не понимаю, что могло сподвигнуть», — плачет в трубку супруга Руслана.

«Еврорадио»: Вашего мужа нашли застреленным?

Татьяна Ковальчук: Да.

В семье милиционера остались двое маленьких детей.

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