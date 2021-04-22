Медики назвали самые полезные для мозга занятия 3 22.04.2021, 9:27

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В ходе эксперимента канадские ученые задействовали 66 добровольцев пожилого возраста.

Канадские ученые пришли к выводу, что работа по дому стимулирует мозг пожилых людей. Это положительно сказывается на сохранении когнитивных способностей, пишет lenta.ua.

В ходе эксперимента ученые задействовали 66 добровольцев пожилого возраста. Все участники вели активные работы по домашнему хозяйству: стирали, занимались уборкой и готовкой, также ходили по магазинам.

В результате выяснилось, что люди, которые уделяют больше времени домашним хлопотам, имеют больший объем мозга. Это связано с двигательной активностью, которая положительно влияет на работу мозга. При этом уровень образования и интеллектуальная деятельность не учитывалась.

Зарубежные специалисты также пришли к выводу, что взрослые люди, занятые работой по дому, не могут вести малоподвижный образ жизни, который быстрее всего приводит к деградации мозговой активности в пожилом возрасте.

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