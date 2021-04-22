Госдеп США поставил жесткие условия властям Беларуси 4 22.04.2021, 9:54

8,550

Нормализации отношений с Минском не будет до окончания репрессий.

Соединенные Штаты не намерены вести с Беларусью дела в обычном порядке, в том числе и в отношении возвращения своего посла в Минск, пока ее власти продолжают нарушать права человека.

Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, сообщает interfax.by.

«Несмотря на отзыв американского посла в 2008 году, мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с правительством Беларуси. Мы всегда надеялись, что сможем превратить их в более нормальные дипломатические отношения, что продолжает оставаться нашей целью. Посол [США] в Минске имеет жизненно важное значение для этих усилий. А возможность вернуть посла в Минск послужила бы мощным сигналом, но пока в Беларуси продолжаются нарушения прав человека, репрессии, не будет обычного порядка ведения дел [с США]», — сказал дипломат.

«Не может быть обычного ведения дел, если мы не увидим изменения в поведении со стороны режима Лукашенко в Беларуси», — добавил Прайс, отвечая на вопрос о возвращении посла.

Назначенный посол США в Минске Джули Фишер, до сих пор не получившая белорусскую визу, может быть аккредитована в Вильнюсе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».