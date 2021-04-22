«Казалось, что протестующие - повсюду»: как прошли акции в поддержку Навального 1 22.04.2021, 9:59

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фото: gettyImages

На улицы вышли жители десятков российских городов.

По всей России и за рубежом в среду, 21 апреля, прошли протесты в поддержку Алексея Навального. Несмотря на многочисленные визиты силовиков в региональные штабы политика накануне и в день митингов, полиция и Росгвардия в целом действовали мягче обычного. По всей стране задержано в разы меньше людей, чем на январских акциях, а в Москве протестующие и вовсе неожиданно беспрепятственно прошлись по центру города. Исключением стал Петербург - там по традиции силовики действовали наиболее жестко, задержанные жаловались на избиения и применение электрошокеров, сообщает ВВС.

Сторонники Алексея Навального устроили всероссийскую акцию протеста в среду - в день послания президента Владимира Путина.

Изначально ФБК (признан организацией, выполняющей функции иностранного агента) для проведения протестов хотел дождаться 500 тысяч подписей на специальном сайте "Свобода Навальному!" Но в итоге фонд объявил о митингах всего за три дня до них - 18 апреля, когда счетчик на сайте показывал только 468 тысяч подписей.

Спешку соратники Навального объяснили ухудшением состояния здоровья их лидера. Политик с конца марта держал голодовку из-за неоказания квалифицированной медицинской помощи сначала в покровской колонии ИК-2, а затем - во владимирской туберкулезной больнице ИК-3, куда его перевели.

Вторым аргументом в пользу скорейшей акции стала угроза признания фонда экстремистской организацией по иску московской прокуратуры, поданному 16 апреля.

Если суд удовлетворит иск - политическая, агитационная и общественная деятельность сторонников Навального окажется вне закона. В течение ближайших месяцев, если не недель, их фактически приравняют к "Свидетелям Иеговы", чьих последователей арестовывают по всей стране. Организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

Несмотря на то, что акции протеста прошли в будний день, а в столице в среду была плохая погода, на них собрались десятки тысяч человек в разных регионах. По состоянию на 01:05 22 апреля, задержано более 1631 человек в 91 городах, подсчитали в "ОВД-Инфо". Почти половина из них - 743 человека - в Санкт-Петербурге. В Москве в отличие от прошлых акций не было массовых задержаний.

"У нас нет точной цифры, но очевидно, что это были массовые акции", - сказал Би-би-си пресс-секретарь ФБК Руслан Шаведдинов.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на "независимых экспертов" рассказал, что в Москве вышли 10-15 тысяч человек, а в Петербурге - 7-9 тысяч, но точную численность подсчитать невозможно, так как "люди были растянуты в колонны, передвигались и переплетались". Такую оценку глава штабов ФБК Волков счел заниженной.

По подсчетам "Открытых медиа", в Москве протестовали не менее 25 тысяч человек.

Это сравнимо с оценками январских акций в поддержку Навального.

23 января общее число участников Волков оценил в 250-300 тысяч человек. Агентство Рейтер насчитало тогда в столице 40 тысяч протестующих, Иван Жданов из ФБК - 50 тысяч, а МВД - 4 тысячи. В Санкт-Петербурге, по разным оценкам, в акциях участвовало от 10 до 20 тысяч человек.

После акции 31 января в ФБК оценили масштабы протестов в 200-300 тысяч человек по всей стране. По подсчетам "Открытых медиа", в Москве на улицы вышли около 15 тысяч человек.

Задержания накануне

С января, после возвращения Навального в Россию, его ареста и серии протестных акций по стране, штабы ФБК подвергаются сильнейшему давлению: регулярным обыскам, арестам и уголовным делам, из-за чего все руководство фонда выдавлено за границу.

В преддверии митингов региональные штабы перешли на "осадное положение": резко сократили общение со СМИ и формально дистанцировались от организации протестов. Это не спасло от очередной волны задержаний перед новыми акциями.

Накануне митингов силовики задержали юриста ФБК Любовь Соболь, политика Владимира Рыжкова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш за призывы к несанкционированным митингам. Силовики заявились и к члену федерального ююро партии "Яблоко" Кириллу Гончарову и 16 волонтерам его избирательного штаба - политик намерен баллотироваться в Госдуму по Кунцевскому округу. Полицейские сослались на анонимный звонок - якобы "яблочники" собираются участвовать в протестах.

В подмосковных Люберцах к журналистке "Медиазоны" Ольге Ромашовой и СММ-редактору команды Навального Александру Шепелеву пришли силовики. Ромашова рассказала, что Шепелева при обыске били по ногам и давили на шею, чтобы он назвал пароли от своих электронных устройств.

В Санкт-Петербурге силовики пришли с обысками к нескольким активистам и корреспонденту "Фонтанки". Обыски и задержания сотрудников ФБК и других оппозиционных структур фиксировались в Екатеринбурге, Красноярске, Сыктывкаре, Кургане и других регионах.

Кампания в соцсетях в поддержку митингов была слабее предыдущих - в частности, из-за ограниченного время на подготовку и рисков для активистов, которых задерживали за посты о митингах, лайки и репосты.

Глава региональных штабов Леонид Волков рассказал про DDos-атаки в последние недели, а также об отключении света в студии "Навальный.Live" в одной из "европейских стран": "во всем бизнес-центре свет есть, в соседних офисах есть, в коридоре есть - а у нас нет. Стали разбираться. Выяснилось, что на улице есть общий распределительный щиток, и на этот щиток выведено со всех офисов питание. И вот этот щиток кто-то открыл и аккуратно нас обесточил".

Пресс-секретарь ФБК Руслан Шаведдинов связал это с действиями наружного наблюдения силовиков.

В Москве обошлось без массовых задержаний

Последние всероссийские акции в поддержку Навального проходили 23 и 31 января - после его возвращения в Москву из Германии, где он лечился из-за отравления "Новичком", и последующего ареста.

Еще одна стихийная акция, которая закончилась массовыми задержаниями, состоялась вечером 2 февраля - в день, когда Симоновский суд отправил Навального в колонию.

К очередному митингу в среду команда Навального призвала отнестись как к "финальной битве между добром и нейтралитетом" - это лозунг, который Алексей Навальный в течение многих лет использовал в своем блоге. Ещё вечером перед акцией в Москве и Петербурге начали усиливать меры безопасности. В столице это было связано в том числе и с тем, что утром в среду в "Манеже", рядом с заявленным местом сбора, оглашал послание Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

Из-за выступления президента Манежную площадь, точку сбора сторонников Навального, закрыли на весь день. Власти стянули в центр множество силовиков и автозаков - на Пушкинской площади один из них даже попал в ДТП.

Тогда команда оппозиционера предложила собираться у Арбата и на Пушкинской. Площадь в итоге полностью оцепил ОМОН - к половине седьмого на ней остались только журналисты. Репортеры шутили, что в битве между добром и нейтралитетом, "кажется, побеждает последний".

Сама улица напоминала съезд "желтых жилетов" - по новым правилам их под угрозой задержаний обязаны носить все представители прессы.

Но ближе к 19:00 Тверская начала наполняться людьми, которые пошли вниз к Манежной площади. В итоге на пятачках у Госдумы и гостиницы "Националь" быстро собрались сотни человек.

Среди известных посетителей митинга были жена Навального Юлия, его брат Олег и мать Людмила, а также рэперы Оксимирон, Noize MC и Face.

Поначалу казалось, что возле метро Арбатская вообще не будет протестующих: там было видно в основном журналистов в жилетках "Пресса". У тротуара были припаркованы автозаки с полицейскими. Но около семи вечера маленький, но заметный ручеек людей потянулся вниз, к Кремлю. Когда люди дошли до библиотеки имени Ленина, оказалось, что на ступенях у памятника Достоевскому ждут сотни людей. Сначала стояли молча: рядом припарковались автозаки, из них то и дело выходили полицейские. Все ждали задержаний - но их не было.

Тогда люди двинулись по переулкам в сторону Тверской, надеясь встретиться с другой группой протестующих.

Шагая по переулкам, они осмелели и скандировали: "Отпускай!", "Россия будет свободной!". Полиции не было видно вообще. "Путин - дед!" - предложил кричалку риелтор Михаил.

⁃ Я не хочу проиграть Путину, этому дедушке - это слишком стыдно, - сказал журналистам Михаил.

Сложно было оценить, сколько собралось народу. Разные группы по несколько сотен человек бродили по переулкам, то и дело встречая такие же группы или вливаясь в толпу побольше. Машины сигналили протестующим, кто-то показывал в окно знак "V", который Навальный демонстрировал из клетки во время приговора. Казалось, что протестующие - повсюду.

Группа в несколько сотен человек прошла Газетный переулок и вышла к центральному телеграфу - здесь было много народу, но сложно было понять, где кончается толпа.

Одна из девушек протиснулась поближе к проезжей части, чтобы хоть как-то оценить масштаб митинга. "Вау!" - она заметила, что и на другой стороне Тверской много людей и они светят фонариками в телефонах. Это было хорошо видно в наступающих сумерках.

"Нет, мне не страшно. Это тем, кто за меня переживает, страшно: маме, папе, бабушке, дедушке, крестным", - объяснила девушка Аня и призналась, что только заканчивает 11-й класс. На митинг она пришла вместе с отцом и крестным.

Аня знает, что на участников январских митингов завели уголовные дела. "Ну, они же неправы, а не мы, - говорит она о власти. - Я не считаю себя сторонницей Навального, я считаю себя сторонницей людей. И когда людей в камерах пытают или они вынуждены объявлять голодовку, я на стороне этого человека. Это самое важное".

Собравшиеся скандировали традиционные лозунги - "Свободу политзаключенным", "Перемен", "Навальному - врачей" и кричалки против президента. На Моховую власти стянули полицейские автобусы и росгвардейцев, которые выстроились в живую цепь у проезжей части.

Через полчаса толпы по обе стороны Тверской начали перекрикиваться, а потом включили на мобильных телефонах фонарики. Тротуары на несколько минут превратились в реки из огоньков, которые протянулись вдоль улицы к Пушкинской площади.

Вскоре команда Навального призвала людей идти к зданию ФСБ. "На Лубянку, на Лубянку!" - начали кричать друг другу подростки, составлявшие немалую часть собравшихся. Митингующие перешли дорогу и мимо Думы стали подниматься к Большому театру, скандируя "Навальный" и "Свободу". К удивлению протестующих и журналистов, ОМОН на происходящее реагировал абсолютно спокойно, лишь изредка напоминая, что акцию не согласовали власти города.

Проход к Лубянке тем не менее блокировали два кордона силовиков. Протестующие свернули сначала на Большую Дмитровку, а затем на Кузнецкий мост - и продолжили шествие к штаб-квартире ФСБ.

К этому моменту стало ясно, что тактика московской полиции с зимы сильно изменилась. Омоновцы не пытались задерживать людей или применять к ним силу и следили лишь за тем, чтобы те не переходили дорогу на красный свет.

От Тверской к Лубянке протестующие шли по пешеходным переулкам. Из Камергерского переулка тянулась, казалось, бесконечная толпа. На переходе к Кузнецкому Мосту демонстранты под надзором сотрудников ГИБДД ждали зеленого света, скандируя "Перемен": кажется, протестующим становилось веселее, когда они понимали, как их много. Чем выше толпа поднималась по Кузнецкому, тем плотнее она становилась.

В ней шли супруги Ирина и Артем: он надел маску с надписью "Не навсегда". Ирина рассказала, что они готовились к разгону акции и задержанию: взяли с собой смену белья и зубные щетки. На вопрос, не становится ли им страшнее ходить на митинги, Ирина ответила: "По ощущениям, мы становимся злее".

Непреклонны силовики были лишь в нежелании пустить людей к Лубянке. На пересечении Рождественки и Кузнецкого Моста полиция и росгвардия выставили ограждения. Часть людей пошла обратно на Тверскую, а другая переулками пошла к Трубной улице. Там собравшиеся решили идти вверх по Цветному бульвару, но в какой-то момент группа протестующих с криками побежала обратно - выяснилось, что в конце их ждали силовики. Но преследовать сторонников Навального никто не стал.

В итоге толпа разделилась еще несколько раз - часть людей пошла на Пушкинскую, часть - на Чистые пруды.

К половине десятого единое шествие в Москве фактически завершилось - по центру продолжили ходить лишь отдельные группы митингующих.

В Петербурге силовики действовали жестко

Куда жестче силовики вели себя в Санкт-Петербурге: в ход, по данным петербургских журналистов, пошли электрошокеры. По данным "ОВД-Инфо", одного участника акции трижды ударили дубинкой по голове и сломали ему палец, другого ударили коленом в лицо.

Там акция должна была начаться на Дворцовой площади, но ее наглухо перекрыли спецтехникой и ОМОНом. Поэтому люди стекались в соседний Александровский сад возле Адмиралтейства. Вдоль сада выстроился ОМОН, но людей пропускали беспрепятственно.

Собравшиеся сконцентрировались на Сенатской площади и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным" , "Путин, уходи!", "Врача Алексею Навальному!" (этот лозунг был и на плакатах) и "Россия будет свободной".

Затем колонна двинулась на Исаакиевскую площадь, к городскому парламенту, скандируя "Мы здесь власть". Полиция предупреждала о задержаниях, но когда они начались, основная масса людей уже двинулась к Сенной площади.

Постепенно темнело и люди зажгли фонарики в мобильниках, скандируя "Мы не боимся", "Питер, выходи", лозунги за Навального и против Путина. Новым был лозунг "Руки прочь от ФБК".

Когда толпа заполнила Сенную площадь, начались жесткие задержания. Людей тащили в автозаки, силовики стали применять электрошокеры. Людям заламывали руки, девушка, которую волокли в автобус, ударилась головой об асфальт. На крики "Не бейте задержанных" омоновец невозмутимо ответил: "А кто их бьет?"

Одна из участниц митинга несла в колонне плакат "Государство бьет людей в живот"

Толпа двинулась к Невскому, но затем несколько раз меняла маршрут, и в итоге по набережным и переулкам дошла до Пионерской площади, где на ступенях ТЮЗа стояли люди с горящими фонариками, триколором и плакатами от "Свободу Навальному" и "Правда не равна экстремизму, свободу Лехе" до "Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное". Активисты скандировали лозунги.

За зданием ТЮЗа людей ожидал ОМОН, в сумерках начались задержания, но вскоре организаторы объявили о завершении акции. Припаркованный к площади автомобиль с надписями "Отдел по борьбе с дворцами" и тэгами "Съел деда", "Склад грязи", "Аквадискотека" и "Гульфиковая зона" выехал на дорогу, люди из открытых окон машины показывали ершики.

Уже после этого, когда силовиков на улице осталось намного больше, чем митингующих, начались особо жесткие задержания - возле Пионерской площади и по всему центру, в том числе на площади Восстания. Омоновцы прижимали людей в подворотнях лицом к стене, дожидаясь прибытия автозаков.

Около 23 часов силовики почти все зачистили. Метро открыло центральные станции, задержанных погрузили в заказные автобусы и повезли в полицию.

Одним из последних задержали пожилого человека на самокате: его заставили сложить транспортное средство и погрузили в автозак.

Всего от Дворцовой площади до Пионерской прошли тысячи митингующих. МВД называло цифру 4,6 тысячи человек. "ОВД-Инфо" сообщило, что Петербург стал рекордсменом по жестким задержаниям и количеству отделов полиции, где ввели план "Крепость" - это особый режим, который предполагает, что внутрь могут попасть только сотрудники. По данным "ОВД-Инфо" на 01:00, в Петербурге задержали 743 человека.

Как прошли протесты в регионах

В регионах наиболее массовые акции прошли в Иркутске, Новосибирске, Омске и Екатеринбурге.

Так, в Иркутске, по данным МВД, на акцию вышли около 500 человек, а местный штаб Навального сообщает о полутора тысячах. "Коммерсант" пишет о 300 участниках, "Тайга.инфо" оценила их число в 1,3-2 тысячи человек. Силовики перекрыли центр, из-за чего протестующие изменили маршрут. ОВД-Инфо сообщает о 14 задержанных.

Акция в Новосибирске была более многочисленной. МВД оценило число участников в 1 тысячу человек, а штаб Навального - в 10 тысяч. "Коммерсант" в репортаже с акции пишет о 3 тысячах участников. Массовых задержаний в городе не было.

В Омске, по данным МВД, на улице вышли около 900 человек. "Тайга.инфо" насчитала около 3 тысяч человек. Акция прошла без задержаний.

На акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 413 человек. В лидерах по задержанным — Уфа, Кемерово, Санкт-Петербург. Кадры наиболее жёстких задержаний тоже приходят из Петербурга pic.twitter.com/UL6NhRPo6U — Открытые медиа (@OpenMedia_io) April 21, 2021

На акциях в поддержку Алексея Навального по всей России задержали более 413 человек. В лидерах по задержанным — Уфа, Кемерово, Санкт-Петербург.

Екатеринбург стал одним из лидеров по численности протеста: штаб оценил число демонстрантов в 13 тысяч человек, областной ГУВД - в 5 тысяч. Корреспондент Znak.com, который был на акции, оценивал число участников не менее чем в 6,7 тысячи человек.

В городе вечером центральные улицы города перекрыли в связи с репетицией парада Победы. Митингующие сменили маршруты и прошлись по другим улицам - компанию им составил бывший мэр города Евгений Ройзман. Местные СМИ сообщали о задержаниях на акциях. "ОВД-инфо" уточняет, что речь идет о 10 задержанных.

Прекрасный город Екатеринбург начинает шествие! Несмотря на перекрытый центр.#СвободуНавальному pic.twitter.com/jeYWuwDtyy — Команда Навального (@teamnavalny) April 21, 2021

На Дальнем Востоке с утра по московскому времени пришли первые новости о задержаниях - в Магадане активисты прошли по проспекту Ленина. В городе, по оценке МВД, на акцию вышли 40 человек. По данным ОВД-Инфо, было задержано трое из них, телеграм-канал Avtozak.Live сообщал о восьми задержанных.

Во Владивостоке силовики стянули дополнительные силы в центр города, но обошлось без массовых задержаний."Коммерсант" насчитал в городе на акции 400-500 человек в "пиковый момент" - на старте шествия по центральным улицам города. МВД оценило количество участников в 350 человек.

В Хабаровске люди собрались на центральной площади - власти подтянули к месту военные грузовики. К началу митинга силовики пытались задержать мужчину с флагом с надписью "За Навального", но отказались от этой идеи после того, как вокруг собралась толпа активистов, которая скандировала лозунги в поддержку оппозиционера. МВД оценило количество участников акции в 200 человек. Массовых задержаний не было.

В Улан-Удэ (40 человек, по оценке МВД) полицейские предложили уйти активистам с центральной площади, сославшись на обработку территории от клещей. Местные СМИ сообщали про массовые задержания, но "ОВД-инфо" говорило лишь о четырех задержанных.

В Кемерове на митинге в центре города задержали, по данным "ОВД-Инфо", 36 человек, в том числе и журналиста признанного иностранным агентом издания "Сибирь.Реалии" Андрея Новашова. Большинство из них отпустили без протоколов.

В Кургане на центральную площадь вышли не менее 150 человек, около 100 молодых людей не смогли к ним присоединиться из-за оцепления и наблюдали за происходившим от стен регионального правительства. По данным "ОВД-Инфо", в городе 12 задержанных.

В Ростове-на-Дону организаторы изменили место проведения акции за полтора часа до начала, поскольку Театральную площадь силовики оцепили с обеда.

К семи вечера на площади возле публичной библиотеки, ставшей новым местом встречи, насчитывалось не более 200 человек. Спустя почти час после начала акции в толпе прибавилось людей: по подсчетам корреспондента Би-би-си, максимальное число участников митинга достигало тысячи человек. В какой-то момент толпа двинулась вниз по улице Пушкинской, выкрикивая традиционные лозунги: "Свободу политзаключенным", "Мы здесь власть", "Отпускай".

На середине улицы протестующие уперлись в ограждения, затем двинулись обратно, опять уперевшись в кордоны, затем снова развернулись.

"Да идите уже в стороны, туда, где нет заграждений", - ворчал под нос полицейский. По его признанию, установки на "жесткие задержания" ростовские силовики не получали. Если протестующие начнут тихонько просачиваться в боковые переулки, никто их тронет, убеждал он.

По данным "ОВД-Инфо", за время акции в Ростове было задержано не более полутора десятков человек.

"Среди задержанных есть несовершеннолетние, - рассказал Би-би-си ростовский координатор "ОВД-Инфо" Ростислав Павлищев. - Одному из участников митинга поцарапали руку и дали пощечину при задержании. Но в целом можно сказать, что массовых и жестких задержаний в Ростове не было".

В целом мирно прошли митинги и по всему югу России.

По оценке портала "Юга.ру", на акцию в Краснодаре пришли около тысячи человек. По данным адвоката Михаила Беньяша, в Краснодаре задержали от 20 до 30 человек.

На акции в Геленджике задержали как минимум шесть человек, сообщил "Голос Кубани".

В Сочи задержано более 50 человек, передавал "Юг.МБХ-медиа". Всего там было более 300 человек. Как передавал "Кавказ.Реалии" (внесен в реестр СМИ-иностранных агентов), люди вели себя подчеркнуто мирно, не выкрикивали лозунгов, но полиция под конец мероприятия провела жесткие задержания.

В Волгограде за пять минут до начала митинга задержали сотрудника местного штаба Навального. По подсчетам V1.ru, в Волгограде задержано не менее 15 человек - на самом митинге неизвестные распылили перцовый баллончик.

В Астрахани на акции в поддержку Навального задержали не менее 10 человек, сообщает "Юг.МБХ медиа".

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