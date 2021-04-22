Действия Путина могут привести к расколу в Кремле 4 22.04.2021, 10:17

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Фото: Bloomberg

Чем опасна для РФ агрессия против Украины.

Население Российской Федерации не поддерживает возможную военную агрессию против Украины. Развертывание военной кампании может привести к падению личных рейтингов президента России и дальнейшему расколу внутри российских элит.

Об этом в комментарии Guildhall заявил российский оппозиционер, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Гудков.

«На фоне эскалации возможны игры групп внутри Кремля в рамках преследования собственных интересов. Любая эскалация повышает роль спецслужб в принятии решений, чем больше роль внешних угроз, тем выше их ценность. Есть группы внутри российской власти, которые зарабатывают на эскалации», – заявил он.

«В то же время представители этих групп понимают, что, если объединение с Беларусью, население еще хот как-то может поддержать, то войну против Украины вообще никак. Система построена на популярности одного человека и если эта популярность закончиться, то это может попросту привести к расколу внутри элит», – подытожил политик.

Ранее, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев заявил, что население России не поддержит власть, если она решит развернуть новый этап военной агрессии против Украины, а также, что в случае военной агрессии против Украины россияне выйдут на антимилитарные митинги.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

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