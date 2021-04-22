Спор будущего и прошлого 3 Александр Гронский

22.04.2021, 10:42

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Абсурд не может являться нормой.

То, что происходит сегодня - отнюдь не спор условного Навального и условного Левиафана. Это экзистенциальный спор будущего и прошлого.

Прошлое утверждает, что абсурд может являться нормой. Что можно лгать, травить, пытать, расстреливать на мосту, бить женщин ногами, подбрасывать наркотики, воевать с братским народом, сажать невиновных за решетку и при желании можно даже объявить борьбу с коррупцией экстремизмом.

Прошлое настаивает, что никакого гуманизма, благородства, великодушия и чести в человеческой культуре не существует, что они являются атавизмами, как хвост у обезьян, что любого человека можно легко сломать, стоит лишь найти его слабое место и посильнее надавить, что в природе нет таких общечеловеческих идеалов, ради которых стоило бы умирать, кроме мифоносных скреп.

А будущее настаивает, что абсурд не может являться нормой и смеет утверждать, что культ силы в современном мире не имеет никакой перспективы, если сила лишена ума, совести, доверия общества, абсолютно не дорожит собственной репутацией и не способна идти на компромиссы ради общего благополучия, а не только ради интересов узкого круга приближенных олигархов, кто успел присосаться к кормушке.

Будущее настаивает, что благополучие такой огромной страны, как Россия, не может зависеть от воли одного человека или от воли условного Политбюро. Благополучие и будущее зависят от реального разделения властей, независимого суда, свободных СМИ, честных выборов и совокупных усилий всех неравнодушных граждан.

Александр Гронский, «Фейсбук»

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