«Главное - начать»: белоруска обратились к воинам и патриотам 5 22.04.2021, 11:05

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Достаточно хорошего толчка, и весь карточный домик власти развалится.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо своей читательницы:

— Хочется понять - кто мы, беларусы, твари дрожащие или право имеем... Сколько еще времени нам понадобится, чтобы понять - результат близко, вот он, совсем рядом. Он у наших ног и около каждого сердца.

Власть очень нас боится, поэтому запугивает, чтобы в своих глазах казаться сильной. Но такой ее делаем или не делаем мы сами. Если мы позволяем себя запугать, она становится сильнее, если нет - сильнее становимся мы.

Где наши смелые воины, бывшие офицеры, действующие курсанты, не боящиеся бросить вызов системе? Отзовитесь, объединитесь, и за вами последуют остальные.

Где настоящие патриоты, сыновья своей земли, которым небезразлична судьба Отчизны? Оказавшись в тисках России уже, возможно, будет поздно. Надеюсь, остались еще смельчаки, для которых Родина - не пустой звук. Ведь главное, начать!

В рядах власти нет монолитности. Уверена, достаточно хорошего толчка, и весь карточный домик развалится. Неужели мы допустим, чтобы белорусская нация исчезла?

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