Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT 1 22.04.2021, 11:28

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Такие шаги сдержали бы страну-оккупанта от нового этапа эскалации.

Чтобы показать Москве, что она понесет наказание за агрессию против Украины, западным партнерам нашего государства следовало бы ввести против России новые санкции и отключить ее от глобальной платежной системы SWIFT.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, именно такие шаги сдержали бы страну-оккупанта от нового этапа эскалации на востоке.

Дипломат отметил: хотя Киев не имеет новой информации, которая бы свидетельствовала о том, что РФ решила прибегнуть к очередным военным действиям против Украины, но для Запада важно действовать сейчас на опережение, чтобы вообще не допустить этого. Ведь, учитывая наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, нашей стране крайне важно заручиться международной поддержкой в противостоянии с Москвой.

"Я не имею информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Поэтому сейчас все может пойти в любую сторону. И вот почему реакция Запада, консолидированная реакция Запада, является настолько важной сейчас, чтобы не дать Путину принять это решение", – сказал глава МИД.

Кулеба также рассказал, что попросил Вашингтон осуществить поставки мощных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия способности России помешать украинским коммуникациям. Этот вопрос обсуждался во время его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Что касается возможности отключения России от SWIFT в случае обострения ситуации, то такой призыв прозвучал на встрече министров иностранных дел Европейского союза 19 апреля.

Кулеба подчеркнул, что западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они и дальше поступать так же.

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