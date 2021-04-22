Как проходила акция в поддержку Навального в Москве: мощные кадры 1 22.04.2021, 12:05

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Задержаний практически не было.

Акция в поддержку Алексея Навального в Москве должна была пройти на Манежной площади. Но утром 21 апреля подходы к ней перекрыли силовики, и незадолго до начала митинга организаторы предложили участникам двинуться к месту двумя колоннами — от Пушкинской площади и с Арбата, пишет «Медуза».

Две группы встретились в начале Тверской улицы; на саму Манежную их так и не пустили.

Акция прошла непривычно мирно: на момент публикации в Москве задержали всего 26 человек (для сравнения: в Петербурге — около 700 задержанных).

На улицы столицы вышли, по разным оценкам, от 4,5 тысячи человек (данные МВД) до 45 тысяч (так утверждают организаторы). Фотограф Евгений Фельдман следил за тем, что происходило в Москве.

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