На вершине горы в Германии нашли уникальный клад оружия железного века 22.04.2021, 12:11

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Фото: Regional Association of Westphalia-Lippe/Hermann Menne

Археологи пытаются разгадать его тайну.

Археологи обнаружили множеств единиц оружия железного века, находка является крупнейшей из когда-либо обнаруженных в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает nv.ua.

В период с 2018 по 2020 год волонтеры совместно с археологами из Региональной ассоциации Вестфалии-Липпе (LWL) изучили металлоискателями вершину горы Вильценберг в холмистом регионе Зауэрланд.

За три сезона в ходе исследования было обнаружено более 150 единиц металлического оружия, доспехов и конского снаряжения доримского железного века. Большинство объектов датируется примерно 300 г. до н.э. — 1 веком до н.э., а монеты и клинки относятся к более поздним периодам.

Вильценберг, гора высотой 658 метров, выделяется на хребте небольших лесных холмов на территории нынешнего природного парка Зауэрланд-Ротхааргебирге. Известная как Священная гора Зауэрланд, она почитается по крайней мере с III века до нашей эры. На вершине находится Валлбург, остатки городища, построенного в III—II вв.еках до нашей эры из дерева, камня и земли.

В 1950 году был обнаружен небольшой тайник с тремя наконечниками копий, обернутыми двумя мечами, которые были намеренно намотаны на наконечники. Среди недавних открытий — около 40 наконечников копья. Также есть фрагменты бугорков для щитов, крючки для ремней, инструменты, фибула, три серебряные монеты и крайне редкая уздечка для лошадей.

Но на Вильценберге не было сражения, или, по крайней мере, не было зарегистрировано никаких археологических свидетельств жестокого столкновения.

«Согласно текущим исследованиям, вполне возможно, что в районе вокруг Вильценберга произошел бой, и победители завершили свой триумф, доставив захваченное оружие, ремни и сбрую на гору», — объясняет археолог доктор Мануэль Цайлер.

Победители, по-видимому, умышленно повредили многие предметы, прежде чем они были выброшены на вершине горы Вильценберг. Эти предположения основаны на результатах французского исследования, которое показывает, что подобные культовые действия в Европе железного века имели место в основном в кельтской культуре и на ее периферии. Оружие противников было ритуально уничтожено; этим действиям обычно предшествовал бой.

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