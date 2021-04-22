Последний генсек 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

22.04.2021, 12:19

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Почему Путин «вытащил» методички ЦК КПСС.

Президент России Владимир Путин выступил, наконец, сегодня с посланием к Федеральному Собранию. Оно переносилось дважды с очевидным намерением приурочить важнейшее программное заявление хозяина Кремля — как и текущую эскалацию в отношениях с Украиной — к определенным событиям и датам. Однако «ястребы», ожидавшие от своего предводителя жесткой риторики по внешнеполитическим вопросам, скорее будут разочарованы, ведь речь Путина больше напоминала выступление генсека ЦК КПСС, убаюкивающее сидевших в зале законодателей и чиновников.

Нет, конечно, фактор внешней угрозы присутствовал. Путин, в частности, обозначил две — это пандемия Covid-19 и, традиционно, «коллективный Запад». Однако большую часть полуторачасового выступления Путин посвятил внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике и изменению климата. Он поставил пандемию во главу угла. Что, впрочем, было ожидаемое, поскольку его пресс-секретарь Дмитрий Песков огласил накануне, что послание к Федеральному Собранию будет «постковидным».

Основной акцент Путин сделал на том, что пусть коронавирус и является смертельной угрозой для всего мира, но властям и всем-всем-всем, а именно медикам, ученым, военным (крупный план главы Минобороны РФ Сергея Шойгу), удалось с этой угрозой справиться. И вообще у него «была твердая уверенность», что так и будет, потому как, во-первых, есть три «надежные» вакцины, созданные российскими учеными; во-вторых, сплоченность нации, ставшая возможность благодаря «духовным ценностям, о которых в некоторых странах забывают».

При этом, отчитавшись об успехах, которые и существуют преимущественно только на бумаге, президент РФ призвал россиян не расслабляться, потому что Covid-19 еще по-прежнему угрожает демографической ситуации в России. А «сбережение народа России», вестимо, является высшим национальным приоритетом. Потому он также призвал всех в массовом порядке прививаться российскими вакцинами, чтобы к осени, т.е. к выборам в Госдуму, уже выработался коллективный иммунитет. В общем, именно пандемию, а не «небольшую победоносную войну», Путин использовал, чтобы консолидировать россиян, чьи пустые животы и кошельки захватнических авантюр могут и не переварить.

Впрочем, голодными добрый царь тоже пообещал их не оставлять. Экономической блок в его выступлении был не менее обстоятельным, нежели его «ковидная» часть. Путин сыпал и сыпал цифрами и деталями по будущим инфраструктурным объектам во множестве регионах РФ. Чтобы избежать в будущем ситуаций, аналогичных той, которая произошла в Хабаровске, вышедшем на акции протеста в защиту губернатора Сергея Фургала, Путин пообещал местным властям подачки.

Так, субъекты с высокой коммерческой задолженности смогут свои долги «оформить» как бюджетные кредиты, которые должны будут погасить еще не скоро. То есть регионы будут спасать за счет изрядно оскудевшей казны. Кроме того, центр выделит местным властям кредиты на инфраструктурные проекты со сроком погашения 15 лет и процентными ставками 3-4% годовых. Но получить деньги смогут лишь те, кто проводил «нормальную» финансовую политику. Понятное дело, что негласным требованием будет и сохранение лояльности к Кремлю, если уж губернатор или мэр захочет получить доступ к истощающейся казне.

Простым смертным Путин тоже надавал массу обещаний, уделяя очень много внимания молодежи и их «воспитанию». Что и понятно: если он намерен править страной еще 15 лет, то очередное молодое поколение, к слову, не знающее другого президента, должно быть абсолютно верным и с высоким уровнем ура-патриотизма. Путин поручил правительству обеспечить рост реальных доходов россиян, а также успокоил избирателей планами регулировать с помощью «рыночных механизмов» цены, чтобы не допустить «пустых полок» как в 80-90х.

Матерям он щедро «отсыпал» денег на помощь по уходу за детьми и средств на лечение тяжелобольных детей из фонда «Круг добра», который должны наполнять богатые россияне; семьям в целом — финансирование строительства жилья и газификацией даже самых забитых деревень и городков; бизнесу — льготы, которые позволят быстрее справиться с последствиями пандемии.

Очевидно, что все эти красивые обещания, еще не ставшие конкретными правительственными программами и распоряжениями (хотя и это не значит, что простые россияне получат обещанное), имеют две цели. Первая — максимально снизить уровень протестной активности по линии «ЗаМКАДье против Центра» и в связи с заточением Алексея Навального. Вторая — повышение рейтинга «Единой России», которая, несмотря на обилие новых проектов, созданных Кремлем, остается главной силой, поддерживающей Путина. Потому он, в основном стараясь не озвучивать название партии, в этот раз похвалил «единороссов» за один из экономических проектов.

Как и ожидалось, после вакцинации Путина от Covid-19, он использовал послание Федеральному Собранию для запуска предвыборной кампании в поддержку лояльных сил, идущих под его стягом.

Внешнеполитический блок

В первой части своего выступления Путин фактически пообещал согражданам кормить их получше, понимая, что скрепы уже давно стоят поперек горла. Никаких масштабных, амбициозных проектов вроде «Третьего Рима». Наоборот, Путин дал понять, что еще более суровый изоляционизм — это ближайшее будущее всей России. Изоляционизм в духе «осажденной крепости», конечно же. Кем осажденной? Естественно «коллективным Западом».

На самом деле, в этом посыле Путина не было абсолютно никакой новизны. Он завел речь о том, что весь смысл внешней политики РФ, дескать, состоит в том, чтобы «обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны».

И собственные интересы у Москвы тоже имеются. Их руководство РФ защищает «в рамках международного права». При этом Путин сам себе противоречит. Не потому, что Россия нарушила уже не один международный нормативно-правовой акт или соглашение, а потому что заявил: «Надеюсь, никто не перейдет красную черту в отношениях с Россией. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами».

«Красная черта» — это очевидно то, что в Москве называют организацией «цветных революций» или же «государственных переворотов» в соседних странах. В этом контексте Путин упомянул Украину и Беларусь, формализуя белорусско-кремлевский фейк о якобы готовящемся покушении на Лукашенко. Путин провел параллели между белорусским диктатором и Виктором Януковичем, назвав последнего «законным президентом Украины», которого, дескать, тоже собирались убить в 2014 году.

Что характерно, хозяин Кремля ни словом не обмолвился, ни о нынешнем президенте Владимире Зеленском и его вчерашнем видеообращении к нему, ни в целом о ситуации на Донбассе, в Черном море и эскалации в отношениях с Украиной.

Путин ограничился лишь старой песней о «госперевороте» 2014 году в Киеве, единожды упомянув оккупированный Крым, и то косвенно — когда рассказывал о туристических проектах в Балаклавской бухте. И в то же время, реагируя на растущее давление со стороны Запада, которое он попросту не мог оставить без ответа, сказал: «Организаторы любых провокаций, угрожающих коренными интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели».

Затем призвал Вашингтон и Брюссель к диалогу, поигрывая «лидерством» в сфере создания «боевых систем нового поколения» и развитии «современных ядерных сил», упомянув мифические «цирконы», «буревестники», «посейдоны», «кинжалы» и т.п. И все же. Как раз то, что Путин «забыл» о шантаже аннексией ОРДЛО, а также значительные куски речи, посвященные борьбе с пандемией и изменением климата, свидетельствуют о стремлении Кремля несколько снизить градус противостояния с «коллективным Западом».

Тем более, что один из лидеров этого Запада — президент США Джо Байден, пригласил Путина наряду с десятками других президентов и премьеров поучаствовать в климатическом онлайн-саммите 22-23 апреля. И российский президент приглашение принял — о чем, собственно, и заявил в голос сегодня.

В целом же из его речи следует, что холодильник в России начал побеждать не только телевизор, но и силовиков. И хотя Москва оставляет за собой возможности для дальнейшего шантажа планеты «ядерным пеплом», ее вполне устроит «среда бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности». Это ведь не только о возобновлении соглашений по ограничению вооружений. Это призыв к формату мирного сосуществования систем, впервые сформулированному еще ХХ съездом КПСС и в дальнейшем ставшем основой для политики разрядки. Что не может не радовать: Россия слабеет. Но, увы, еще очень недостаточно для отказа от имперских фанаберий.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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