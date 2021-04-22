«Очереди появились не только на станциях техосмотра» 3 22.04.2021, 12:22

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фото: abw.by

Как транспортный налог прибавил хлопот белорусским водителям.

Белорусские автолюбители уже не первый месяц стоят в очередях на станциях гостехосмотра, продолжая ставить рекорды по количеству выданных разрешений. "Автобизнес" узнал, как столь рьяное желание пройти техосмотр повлияло на некоторые сферы автомобильного бизнеса.

Около трети машин "разворачивают"

По данным статистики УП “Белтехосмотр”, за март было выдано 265.702 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 373,7%. Примечательно, что этот показатель на 110,9% больше, чем результат за март 2013 года. И это притом что 2013-й пока остается рекордным по количеству авто, прошедших техосмотр (1.869.723).

При этом около 30% автомобилей, посетивших станции техосмотра, не удается с первого раза получить заветное разрешение. Топ-3 неисправностей, с которыми "разворачивали" автомобилистов, выглядит следующим образом:

у более чем 10% ТС были обнаружены неполадки, связанные с тормозной системой;

у 6,5% были проблемы с двигателем и элементами ходовой;

6% авто имели неполадки с внешними световыми приборами.

Стекла меняют допоздна

Кратно увеличившееся число желающих пройти техосмотр просто не могло не повлиять на рынок услуг. К примеру, по словам начальника отдела розничных продаж компании "Иванко" Андрея Левченко, нововведения, связанные с техосмотром, вызвали 2-3-кратный рост спроса на автомобильные стекла.

"За последние месяцы работы мы очень хорошо ощутили на себе то, что белорусские автомобилисты стали массово проходить техосмотр. С начала года было уже три волны, причем последняя до сих пор не утихает.

Первый значительный рост спроса наблюдался сразу после Нового года, когда уплата госпошлины была отвязана от прохождения техосмотра. Второй звоночек был после того, как вступил в силу обновленный КоАП. Третья волна пошла уже после того, как в СМИ появилась информация, что первые "письма счастья" за непройденный техосмотр дошли до своих адресатов.

Существенное оживление на рынке автостекол мы видим как по сети своих установочных центров, так и по количеству отгрузок товара нашим оптовым партнерам. В пиковые дни были очереди, доходило до того, что последние клиенты выезжали из нашего сервиса не в 20.00, а в 21.00-21.30. Кроме того, из-за большого наплыва клиентов немного выросло и время ожидания, но в целом возросший спрос удается удовлетворить".

Кстати, еще в декабре прошлого года мы провели опрос среди подписчиков нашей группы ВКонтакте. По его результатам выяснилось, что у трети опрошенных лобовое стекло требует замены.

Очереди на сварку и покраску

Кузовщик Михаил из Гродно признался Автобизнесу, что такого количества желающих переварить пороги он еще не встречал.

"С наступлением весны традиционно растет число желающих заняться кузовным ремонтом, но в этом году ажиотаж начался еще в феврале. Теперь примерно половина клиентов – те, кто не смог пройти техосмотр из-за внешнего вида. Люди приезжают и начинают жаловаться, что не получили допуск из-за сгнивших порогов и т.д. Где-то с конца января есть постоянная очередь на 2-3 недели. Коллеги, с которыми поддерживаю контакт, также отмечают, что работы этой весной заметно больше, чем годом ранее".

Небывалый интерес к регулировке фар

По словам руководителя отдела продаж компании "Автосеть" Андрея Бокши, наиболее заметно вырос спрос на услуги по регулировке света фар.

"Если раньше в течение месяца было всего несколько обращений по поводу регулировки света фар, то теперь их около двадцати. Второй по популярности услугой, на которую вырос спрос из-за техосмотра, оказалась проверка и ремонт тормозной системы.

Менее заметно вырос спрос на ремонт подвески и рулевого управления. На продаже шин и услугах шиномонтажа данный ажиотаж практически не сказался".

Наш вердикт

Как видим, техосмотр дал работу некоторым сферам белорусского автобизнеса. Количество заказов у многих значительно увеличилось, у стекольщиков и кузовщиков появились очереди. Большой популярностью стали пользоваться услуги по корректировке света фар. Автомобилисты стали уделять больше внимания тормозной системе, подвеске и рулевому управлению.

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