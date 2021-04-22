На границе Беларуси с Украиной заметили скопления военной техники 22.04.2021, 13:12

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Что происходит?

Читатели телеграм-канала «Хартия 97%» сообщают о скоплении военной техники недалеко от границы Беларуси с Украиной.

Напомним, что, согласно данным верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Вчера минчане сообщали о необычной активности силовиков в центре белорусской столицы и публиковали фото многочисленных автобусов и колонн специального автотранспорта.

Сегодня Таракан вылетел в Москву на встречу с правителем России Владимиром Путиным.

Эксперты отмечают, что, после того, как Москва увидела, насколько уязвим Лукашенко, давление на него будет максимальным.

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