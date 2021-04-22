ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня1
- 22.04.2021, 13:26
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До освобождения российского оппозиционера ему должна быть предоставлена медицинская помощь.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального 7 июня 2021 года. Резолюцию поддержали 105 человек, 26 проголосовали против и 11 воздержались, сообщает "Интерфакс".
В проекте резолюции, который в начале недели был опубликован на сайте ассамблеи, говорилось. что ПАСЕ призывает освободить Навального до следующего заседания комитета министров Совета Европы по теме прав человека, которое запланировано на 7-9 июня 2021 года.
ПАСЕ также призвала Москву до освобождения Навального "предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь и обеспечить полное соблюдение его прав", включая обследование врачами по его выбору.
"Здоровье господина Навального значительно ухудшилось во время его содержания под стражей, и что это, возможно, является нарушением запрета на бесчеловечное обращение или наказание", - говорится в резолюции. В тексте указывается и на возможные нарушения в случае с Навальным Европейской конвенции о правах человека.
Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в резолюции предложил "пригласить комитет по предупреждению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП) посетить место содержания под стражей господина Навального", а также "призывает Российскую Федерацию незамедлительно разрешить публикацию любого отчета по результатам такого посещения".
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в понедельник вновь призвала власти России освободить Навального, "а также незамедлительно предоставить ему полный доступ к медицинской помощи в свете серьезного ухудшения его здоровья".