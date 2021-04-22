закрыть
22 апреля 2021, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав рассказал о состоянии белоруса, который совершил самоподжог на площади Независимости

  • 22.04.2021, 13:30
  • 3,476
Минздрав рассказал о состоянии белоруса, который совершил самоподжог на площади Независимости

Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП.

Мужчина, который совершил в январе самоподжог на площади Независимости, по-прежнему находится в БСМП. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что состояние пациента — средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП.

— Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации. Напомним, что при первичном осмотре, у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Байки из погреба
Байки из погреба Ирина Халип, «Новая газета»
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип