Минздрав рассказал о состоянии белоруса, который совершил самоподжог на площади Независимости 22.04.2021, 13:30

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Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП.

Мужчина, который совершил в январе самоподжог на площади Независимости, по-прежнему находится в БСМП. Об этом сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.

В ведомстве рассказали, что состояние пациента — средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП.

— Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации. Напомним, что при первичном осмотре, у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов.

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