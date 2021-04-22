Путин стоит на развилке 1 22.04.2021, 13:35

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Федор Крашенинников

Что заставит Кремль сделать несколько шагов назад?

В более чем 40 российских городах 21 апреля прошли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по России задержаны более 200 человек. Ранее в этот день президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и губернаторам. Оно в основном было посвящено внутренним проблемам России. О Навальном, как обычно, Путин не произнес ни слова.

Политический обозреватель и публицист Федор Крашенинников накануне в своей колонке писал, что сегодняшний день очень важен: "На улицы городов России выйдут действительно много людей, Путин может сделать несколько шагов назад".

В эфире "Настоящего Времени" Федор Крашенинников проанализировал послание российского президента и пояснил, готов ли Путин сделать "несколько шагов назад".

– Я могу сказать, что это послание мне понравилось гораздо больше, чем я ожидал. Не в том смысле, что я в восторге. Я в восторге хотя бы от того, что он не стал говорить про войну, – а мне кажется, что он хотел бы говорить про войну. Он бы хотел говорить про геополитику, про Украину, про Крым, про Донбасс, еще про что-то, про Великую Отечественную войну, как он любит. Но ему пришлось посвятить 80% своего послания раздаче денег. По сути, он все послание рассказывал о том, как он будет раздавать деньги россиянам, и это хорошо. Пусть он лучше хоть что-нибудь раздаст людям, чем отправит все это летать какими-то радиоактивными ракетами, правильно?

Мне кажется, что это не потому, что он так захотел. Мне кажется, ему показали какие-то результаты опросов, анализов и сказали: "Ваш электорат не хочет слушать про войну, про внешнюю политику, вашему электорату живется бедно и вообще нехорошо, давайте говорить про деньги".

Надо еще понимать, что Путин разговаривает не с вами, не со мной и не с теми, кто нас сейчас слушает. Путин разговаривает со своим электоратом и пытается нравиться ему. Нам он давно уже не пытается нравиться, еще года, наверное, с 2011-2012-го. Ему сейчас важно сохранить контроль, сохранить влияние, сохранить популярность среди того базового своего электората, на который он опирался и собирается опираться.

Кто эти люди? Это люди, которые живут плохо, бедно, это зависимые от государства люди – пенсионеры, бюджетники, члены их семей, ну и просто какие-то не очень, так сказать, благополучные люди, которые рады любой помощи от государства, которая им совсем не лишняя. Можно сколько угодно хихикать над суммами, которые он там раздает, и сравнивать их со стоимостью дворцов и ершиков. Но давайте сравнивать с кошельком этих бедных семей: там каждые 500 рублей – большое дело, а то и 100 рублей. Поэтому вот он решил зайти с этого козыря и рассказать о том, как будет много денег.

Особенно интересный был момент, что некоторые выплаты назначены на конец августа, – у нас в сентябре выборы в Государственную Думу. Буквально люди в последних числах августа получат выплаты на школьников. Зачем? Чтобы люди шли на выборы, помня, что не так давно они от государства получили несколько тысяч рублей, это уже солидно. То есть Путин понял, что единственный способ сейчас мобилизовать свой электорат – это не лозунги, не война, не геополитика, а в общем деньги – надо просто купить себе избирателя, раздать им деньги, и только так обеспечить свою эту абсолютно непопулярную, никому не нужную партию "Единая Россия" голосами. Вот что он сделал.

И повторюсь, я очень рад, что он не объявил торжественно о том, что сейчас в состав России присоединят "ДНР" и "ЛНР" и еще что-нибудь, что мы завтра начнем войну со всем миром.

Путин стоит на развилке

– Хочу спросить про акции, потому что они проходят для, казалось бы, одной очень простой задачи. При благополучном течении и ходе всех этих мероприятий во всех заявленных городах России чего можно будет ждать от власти в самом лучшем исходе?

– Пока я вижу, что по России акции идут очень массово, и во многих городах людей выходит больше, чем выходило 31 числа, и даже больше людей, чем тех, которые отметились. Например, я отслеживаю ситуацию по Екатеринбургу: там очень все хорошо, там порядка 13-14 тысяч человек, весь центр города занят огромной колонной людей, которые ходят по центру, а вокруг ездит полиция, потому что они думали, что они перекроют вначале, но не получилось. И вообще по Сибири, по Дальнему Востоку очень хорошая массовость, что говорит о том, что люди готовы протестовать и вообще недовольны тем, что происходит в стране.

Я думаю, что послание команды Навального и штаба Навального о том, что если сейчас не выйти, то будет хуже, до многих дошло. И я с этим абсолютно согласен, и та колонка, которую вы цитируете, про то же и есть на самом деле: если сейчас люди не покажут, что они готовы сопротивляться, что они недовольны происходящим в стране, то гайки будут закручивать дальше.

Я очень сильно надеюсь, что Путин действительно сделает несколько шагов назад, потому что он стоит на развилке. Или сейчас надо действительно запускать механизм массовых репрессий, чтобы эти тысячи и десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые активно недовольны им, и еще сотни тысяч людей, которые пассивно недовольны и смотрят все эти трансляции и выступления, – что с ними делать? Их надо как-то пугать – чтобы к каждому из них пришел полицейский и на каждого из них завели дело. Это называется массовые репрессии.

Или же Путин должен сделать что-то такое, чтобы никуда не деться от идейного актива оппозиционеров, которые действительно идейно против Путина, но, допустим, сделать так, чтобы люди сказали: "Не, да ничего страшного не происходит, никаких массовых репрессий нет, Путин немножко гайки отпустил, вроде как можно выдохнуть, не будем много протестовать". Это было бы для него выходом.

К сожалению, я боюсь, что он не способен делать шаги назад в этом направлении, и может пойти все по плохому сценарию, что он подумает: "Я сейчас раздам своему электорату деньги, и пока люди будут радостно считать, как они потратят свои свалившиеся на голову богатства на покупку хлеба и картошки..."

– Или кредит.

– Да, или "отдам кредит или возьму новый". А он в это время как раз займется массовыми репрессиями и расправами над своими критиками и оппозиционерами. Я бы не стал делать никаких пророчеств, потому что, честно сказать, пока ничего не понятно. Мы еще посмотрим, что будет в Москве и в Петербурге и чем это все кончится там.

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