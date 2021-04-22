Видеохит: Смелая черепаха прогнала львов с водопоя и стала героиней Сети 7 22.04.2021, 13:42

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Ролик собрал уже больше миллиона просмотров.

Пара львов в частном заповеднике Мала-Мала в Южной Африке пришла на водопой после плотного обеда, но маленький хозяин пруда выступил против гостей.

На канале Национального парка Крюгер в ЮАР в YouTube появилось смешное видео, на котором любопытная черепаха прогоняет хищных кошек. Сначала она вплотную подползает ко льву, а затем мешает пить львице. Животные изо всех сил стараются игнорировать маленького агрессора, пока не сдаются под его напором, пишет apostrophe.ua.

Уникальную сцену заснял гид по сафари Реджи Баррето. "Для меня это было невероятно редким зрелищем. Наблюдал, как черепаха приближается ко львам, на подбородках которых была кровь зебры. Похоже, ей больше хотелось получить немного этой крови, чем "прогнать львов", - рассказал он.

Пользователей соцсетей развеселило поведение черепахи и хищников, и ролик собрал уже больше 1 млн просмотров. "Когда родители сказали тебе, что ты крокодил, и ты воспринял это слишком серьезно", - шутят в комментариях. - "Львы, должно быть, слишком много смотрели "Черепашек-ниндзя". Они подумали, что это Рафаэль идет на них со своим ножами, аккуратно спрятанными под панцирем".

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