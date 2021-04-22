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Медики рассказали, могут ли заразиться коронавирусом люди с высоким уровнем антител

  • 22.04.2021, 14:28
  • 3,136
Медики рассказали, могут ли заразиться коронавирусом люди с высоким уровнем антител

В этом случае все может пойти по другому сценарию.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала, что коронавирусом могут заразиться даже люди с высоким уровнем антител к COVID-19, но течение болезни может быть легким, сообщает healthinfo.ua.

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек с иммунитетом, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - рассказала Голубовская.

Кроме того, врач заявила, что дальнейший ход пандемии прогнозировать сложно, поскольку коронавирус мутировал. Ранее медики считали, что третья волна COVID-19 пройдет легче предыдущих.

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