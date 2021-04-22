Лукашенко влип 3 22.04.2021, 14:34

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фото: тасс

Таракану продемонстрировали, что его политическое и физическое выживание зависит не от него.

Во время встречи с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко 20 апреля Александр Лукашенко высказался о конфликте на Донбассе.

Встреча с украинским депутатом состоялась за день до вылета Лукашенко в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

«Лукашенко продемонстрировали, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Кремля»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии udf отметил, что Москва оказывает психологическое давление на Лукашенко в преддверии переговоров с Путиным.

«Лукашенко продемонстрировали, что его политическое и физическое выживание зависит от воли Кремля. Что в случае, если Минск не пойдет на определенные стратегические уступки (углубление интеграции, транзит власти через конституционную реформу), то следующая попытка госпереворота, которая будет планироваться в Москве, может оказаться успешной», – сказал Сивицкий.

Также, по его мнению, преследовалась цель оказать психологическое давление на белорусское руководство в преддверии переговоров в Москве 22 апреля между Путиным и Лукашенко.

«Кремль ставит Лукашенко в зависимость и выставит ему счет за добрые услуги по предотвращению «госпереворота», – отметил Сивицкий.

«Лукашенко влип»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии отметил:

«Лукашенко говорил это не для ушей украинского депутата, а для ушей Путина. Если раньше у него была вполне нейтральная позиция по Крыму, Донбассу, и еще недавно Лукашенко позволял себе упрекать Киев «чего же вы Крым с оружием в руках не защищали», то сегодня он резко изменил свою позицию. Что понятно: любая критика Путина может обернуться для Лукашенко крайне нежелательным результатом», – считает Корнеенко.

Накануне встречи с Лукашенко в послании Федеральному Собранию Владимир Путин возмутился, что Запад не осудил «попытку госпереворота в Беларуси». Почему он так волнуется по этому поводу?

«Есть впечатление, в организации этой провокации активно работали российские спецслужбы. Поэтому понятно, что пока весь мир смеется над «покушением», Путин возмущается. Москва стремится извлечь их этой истории свои политические выгоды. Путин намерен сделать Лукашенко такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Угроза суверенитету Беларуси усиливается, потому что Лукашенко заигрался, полностью влип в российскую зависимость», – полагает Корнеенко.

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