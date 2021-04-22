Медики назвали продукты, которые нужно есть для снижения сахара в крови 22.04.2021, 14:41

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Американская диабетическая ассоциация дала полезные советы.

Медики рекомендуют при повышении сахара в крови употреблять блюда с различными травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы, пишут украинские СМИ.

К таким продуктам относится куркума, так как в ней содержится куркумин, который обладает противораковыми свойствами и помогает повысить чувствительность к инсулину.

Также рекомендуется для снижения сахара в крови употреблять пажитник — он способствует снижению ненужного организму холестерина.

По такому же принципу работает и розмарин, сообщает американская диабетическая ассоциация.

Люди, которые страдают сахарным диабетом, чаще всего жалуются на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

В таком случае врачи советуют есть имбирь и снижать сахар с помощью корицы.

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