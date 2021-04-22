Медики назвали продукты, которые нужно есть для снижения сахара в крови
- 22.04.2021, 14:41
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Американская диабетическая ассоциация дала полезные советы.
Медики рекомендуют при повышении сахара в крови употреблять блюда с различными травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы, пишут украинские СМИ.
К таким продуктам относится куркума, так как в ней содержится куркумин, который обладает противораковыми свойствами и помогает повысить чувствительность к инсулину.
Также рекомендуется для снижения сахара в крови употреблять пажитник — он способствует снижению ненужного организму холестерина.
По такому же принципу работает и розмарин, сообщает американская диабетическая ассоциация.
Люди, которые страдают сахарным диабетом, чаще всего жалуются на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
В таком случае врачи советуют есть имбирь и снижать сахар с помощью корицы.