Как выглядит вода минчан из районов, пострадавших от аварии на трубопроводе 4 22.04.2021, 14:45

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фото: onliner

Шокирующие фото.

Читатели портала tut.by шлют фото, как выглядит вода после устранения аварии на трубопроводе. Людям сообщают, что проблема может продолжаться до 24 апреля.

Судмалиса, 26. Такой вода была 22 апреля в 11 утра. Когда ее спустили, в ванне остался темный осадок. К обеду вода все еще мутная.

А это Курасовщина. Такой вода была утром в доме на Асаналиева, 11/3.

В квартире на улице Денисовской, 41, утром вода тоже была темного цвета.

Несколько читателей сообщили, что обращались с этой проблемой в 115, где им говорили, что вопрос могут решать до 24 апреля.

У некоторых жителей проблемных районов мутная или грязная вода была только утром, сейчас ее цвет нормальный.

Напомним, санэпидемслужба Минска рекомендует жителям Октябрьского, Ленинского и Заводского районов пока не пить водопроводную воду.

Авария на трубопроводе произошла вечером в среду, 21 апреля, в результате без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской. Для снабжения жителей города питьевой водой был организован ее подвоз — в первую очередь к больницам. В 00.15 аварию локализовали, а спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».

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