В Индии экстремальный всплеск заболеваемости COVID-19, которого не было нигде в мире 9 22.04.2021, 14:58

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Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

За сутки — 300 тысяч заболевших, крематории не успевают сжигать тела умерших.

В Индии с начала апреля — взрывной рост новых случаев коронавирусной инфекции. В конце марта в стране с населением 1,4 миллиарда человек регистрировали около 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, в начале апреля — более 100 тысяч, а 22 апреля зафиксировали 314 835 заболевших за день — это исторический максимум в мире с начала пандемии. В Индии выявлены новые мутации коронавируса, которые еще предстоит исследовать ученым, пишет «Медуза».

Однако, отмечает The Guardian, резкий рост заболеваемости, скорее всего, вызван комплексом причин. После снижения официальных показателей заболеваемости в начале года ниже 10 тысяч случаев в сутки многие жители перестали соблюдать меры предосторожности, молодые индийцы стали реже тестироваться, решив, что им не угрожает заболевание в тяжелой форме, а власти смягчили ограничения, разрешив проведение массовых мероприятий, в том числе предвыборных митингов. Система здравоохранения Индии с трудом справляется с новой волной COVID-19. Больницы в крупнейших городах Индии заполнены почти на 80%, свободных коек в реанимациях почти не осталось, сообщается о нехватке кислорода для ИВЛ, пишет BBC News.

22 апреля также зафиксировано рекордное для Индии число умерших от COVID-19 — 2023 человека. Крематории работают с максимальной нагрузкой.

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Фото: Sakib Ali / Hindustan Times / Getty Images

Фото: Ajay Aggarwal / Hindustan Times / imago / Scanpix / LETA

Фото: Naveen Sharma / SOPA Images / ZUMA / Scanpix / LETA

Фото: Sanjeev Verma / Hindustan Times / Getty Images

Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

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