В Италии сотрудник больницы 15 лет прогуливал работу и заработал 538 тысяч евро 6 22.04.2021, 15:04

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Стало известно, как ему это удалось.

В Италии работник государственного сектора, которого итальянская пресса называет "королем прогульщиков", установил "национальный рекорд", пропуская работу в течение 15 лет.

Об этом говорится в публикации The Guardian, перевод — eurointegration.com.ua).

По данным полиции, работник не приходил на работу в больницу в калабрийском городе Катандзаро с 2005 года. Однако в течение этого времени ему выплачивалась ежемесячная зарплата и всего он "заработал" 538 тыс. евро.

Сейчас мужчине 67 лет, и ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.

Шесть менеджеров также находятся под следствием по подозрению в причастности к отсутствию прогульщика на работе.

В ходе расследования под кодовым названием "Неполный рабочий день" полиция собрала доказательства из отчетов о посещаемости и заработной плате, а также из показаний коллег. В 2005 году этот человек, как утверждается, угрожал директору больницы, не давая ей подать дисциплинарный протокол в связи с его прогулами.

Затем директор ушла на пенсию, и этот человек продолжал пропускать работу, поскольку его присутствие никогда не проверяли ни преемник директора, ни отдел кадров, сообщила полиция.

В 2016 году правительство Италии ужесточило закон против прогульщиков после того, как несколько громких полицейских расследований показали, насколько широко распространена такая практика в государственном секторе.

Ранее сообщалось о случае в Испании, где в Валенсии уволили чиновника, который 10 лет не ходил на работу, получая при этом 50 тыс. евро в год.

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