Власти назвали две версии коммунальной катастрофы в Чижовке 2 22.04.2021, 15:15

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Фото: tut.by

Точной причины Мингорисполком не знает до сих пор.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович назвал предварительные причины вчерашней коммунальной аварии в Чижовке, передает официальный телеграм-канал Мингорисполкома.

— Предварительных версий — две. Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ. На строительном объекте, где и произошла авария, проводились земляные работы. Предполагается, что работы могли выполняться без соблюдения регламента. Вторая версия — низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода. Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, используем его для установления причин случившегося, — заявил Дорохович.

Напомним, что вчера около 21:30 в Минске на улице Уборевича возле гипермаркета Green прорвало трубу — вода хлестала из-под земли фонтаном, вокруг разлилось настоящее озеро. Позже «Минсководоканал» сообщил, что был поврежден крупный водопроводный трубопровод диаметром 1000 мм в районе одной из местных стройплощадок. МЧС сообщило также о повреждении газопровода. В результате несколько районов Минска остались без воды — Лошица, Чижовка, Курасовщина, часть Серебрянки и Малиновки. После полуночи проблемы устранили, но воду из-под крана в Лошице, Серебрянке и Курасовщине пока пить не рекомендуют.

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