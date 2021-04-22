Новости из США и Азии обрушили акции российских компаний 22.04.2021, 15:16

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иллюстрационное фото

Опубликованы данные бирж.

Акции российских нефтегазовых компаний снижаются на данных о неожиданном росте запасов нефти в США и опасениях относительно спроса на топливо в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Азии. Об этом говорится в сообщении автора Telegram-канала «Газ-Батюшка».

«За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,54% до $64,97 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,70% до 541,9 руб., «ЛУКОЙЛа» — на 0,61% до 5909,5 руб., «Газпрома» — на 0,75% до 229,11 руб., «НОВАТЭКа» — на 0,81% до 1419,2 руб., «Сургутнефтегаза» — на 0,48% до 35,05 рубля», — говорится в сообщении автора Telegram-канала.

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