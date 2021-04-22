Нефть упала до минимума за неделю на фоне COVID-катастрофы в Индии 22.04.2021, 15:38

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Дели — третий в мире крупнейший импортер углеводородов.

Цены на нефть снижаются третий день подряд и обновляют минимумы за неделю на новостях из Индии, где третья волна пандемии приобретает катастрофический оборот, пишет finanz.ru.

Фьючерсы на сорт Brent в четверг падали до 64,59 доллара за баррель, а контракты на WTI опускались до 60,62 доллара на фоне индийской статистики, показывающей стремительный рост заболеваемости в третью волну.

На 13.50 по минскому времени Brent торгуется в Лондоне по 64,84 доллара за бочку, теряя 0,7% за день и 3,6% с недели. WTI дешевеет на 0,6% относительно среды и 4% за четыре дня, до 60,9 доллара за баррель.

«Инвесторов встревожил рост заболеваемости коронавирусом в Индии, который чреват падением спроса на углеводородное топливо в стране, занимающей третье место среди крупнейших мировых импортеров нефти», - отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

За минувшие сутки в Индии было зарегистрировано 314 835 новых инфицированных. Для сравнения: в США максимальный прирост числа заболевших, зафиксированный 21 декабря, составил 314 312 случаев, а за весь период пандемии более 300 тысяч случаев регистрировалось всего дважды.

Число смертей от коронавируса в Индии за 24 часа увеличилось на 2,1 тысячи и достигло 184 тысяч, а общее количество выявленных случаев подбирается к отметке 16 миллионов. Ранее на этой неделе премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна столкнулась с коронавирусной «бурей»: в переполненных больницах не хватает коек и аппаратов ИВЛ, в Нью-Дели действует полный локдаун до 26 апреля, и вряд ли власти смогут снять его в обозначенный срок.

«Пока индийские импортеры, судя по всему, не сокращают заявок на покупку нигерийской нефти, однако на текущей неделе Indian Oil Corporation собирается подать очередную заявку на поставку углеводородов из Западной Африки и в процессе ее оформления мы можем увидеть признаки, позволяющие судить о будущей динамике спроса на нефть в Индии», - отмечает Шейбе.

Между тем власти Японии, которая занимает четвертое место среди крупнейших импортеров нефти, планируют в связи с ростом заболеваемости в пятницу объявить чрезвычайное положение в префектурах Токио, Осака, Киото и Хиого, всего за три месяца до начала Олимпиады в Токио.

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