В Молдове в случае досрочных выборов победу может одержать партия Майи Санду 1 22.04.2021, 17:30

Майя Санду

65% опрошенных считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти в ближайшие шесть месяцев.

Если бы в следующее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, в парламент прошли бы пять партий.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликовано 21 апреля Международным республиканским институтом (IRI), сообщает Newsmaker.

Согласно опросу IRI, наибольшее количество респондентов готовы отдать голоса за партию президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) - 33%. На втором месте оказалась Партия социалистов (19%), а на третьем - "Наша партия" (6%). Партия "Шор" и "Платформа Достоинство и правда" (DA) набрали по 5%. Среди партий, которые не прошли бы в парламент, лидирует Партия коммунистов: за нее готовы проголосовать 3% опрошенных. Демократическая (ДПМ) и Либерал-демократическая (ЛДМП) набирают по 2% голосов, а Либеральная партия - 1%.

65% опрошенных считают, что досрочные парламентские выборы должны пройти в ближайшие шесть месяцев (38% "полностью согласны" с таким сценарием, а 28% "скорее согласны"). Еще 13% отметили, что они "скорее не согласны" с проведением досрочных выборов, а 16% выступили категорически против.

Опрос проводился с 9 февраля по 16 марта.

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