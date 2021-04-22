Украина ставит шлагбаум лукашенковским схематозникам 8 22.04.2021, 17:46

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иллюстрационное Фото: КГГА

Шах и мат.

Кабмин Украины ввел пошлины на продукцию белорусского машиностроения. Схематозники и любители демпинга из МАЗа сели в огромную лужу, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Так вот, для тех, кто в танке или МАЗе - около трети экспорта этого предприятия по автобусам шло по непрозрачным откатным схемам в Украину. Цимес всей ситуации заключается в том, что МАЗ проел незаработанные в Украине деньги еще в прошлом году. Может, Тур подскажет, куда пристроить произведенную на склад продукцию? Теперь не факт, что она нужна даже Молдове. Тем более в таком объеме.

А что делать с потенциально очень недовольными рабочими, зарплата которым уже выплачивалась в долг перед «Промагролизингом» под будущие украинские контракты? Долг придется возвращать. Надо бы еще громкое уголовное дело замутить, как с сахарными заводами о вредителях на МАЗе, чтобы найти крайних. Тем более, что они известны - мы писали про авторов схематозов на этом предприятии раньше подробно.

Сейчас группа Иванковича думает, что есть шанс всех обмануть и завести продукцию через отверточную сборку. Вынуждены предупредить - зря стараетесь. Жози побывала в командировке в Украине. И ей шепнули по секрету, что следующий шаг - установление критериев продукции, которую можно считать украинской. Отверточная сборка и перетаможка не пройдут. Документ ожидает подписи. Белорусским схематозникам поставят шлагбаум. Шах и мат.

На очереди решение по другой чувствительной для режима продукции. Нефтепродукты и удобрения. Черным и серым схемам деда и его хунты конец.

Дед, мы предупреждали, что фрик из Рады не поможет, а скорее наоборот. Даже не думай влазить в транспланталогию. Закончишь, как Милошевич.

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