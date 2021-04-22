Турция на три дня вводит круглосуточный комендантский час
- 22.04.2021, 17:49
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Данные ограничения не касаются туристов.
В Турции вводят общенациональный круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение будет действовать с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.
Как сообщает CNN Turk (перевод – unian.net) со ссылкой на циркуляр Министерства внутренних дел, во время действия комендантского часа граждане будут иметь право выходить из дома только для посещения ближайших продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.
«В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля»,- говорится в циркуляре министерства.
Отметим, что данные ограничения не касаются туристов. Они по-прежнему имеют право беспрепятственно выходить на улицу в любое время. Однако, те кто находятся в стране по долговременной визе или виду на жительство должны соблюдать данные ограничения.