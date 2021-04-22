Зеленский отреагировал на отвод войск РФ от украинской границы: Мы всегда на чеку 7 22.04.2021, 17:59

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Президент Украины поблагодарил партнеров за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод войск России от украинской границы, сообщает nv.ua.

В Twitter главы украинского государства сообщается, что такое решение России «пропорционально снижает напряженность».

«Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира», — написал Зеленский и поблагодарил партнеров Украины за поддержку.

Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна 🇺🇦 завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку #StrongerTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 22, 2021

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 23 апреля Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения возле границ Украины и в оккупированном Крыму. По его словам, «цели внезапной проверки достигнуты полностью».

РФ под предлогом подготовки военных учений стягивала к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику. По данным МИД Украины, Россия наращивала войска вдоль украинской границы на трех направлениях — на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что численность российского контингента вдоль границы Украины приблизилась к 120 тысячам. В украинской разведке заявили, что Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

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